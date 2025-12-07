Медсестра хосписа назвала шесть признаков приближающейся смерти

Медсестра хосписа из Калифорнии Джули Макфадден годами ухаживала за сотнями пациентов в конце их пути. Теперь она рассказала о шести типичных признаках приближающейся смерти. Как объясняет медсестра, таким образом она хочет снизить страх и неизвестность вокруг темы смерти.

Шесть признаков приближающейся смерти. Фото из открытых источников

По словам медсестры, знание симптомов приближающейся смерти помогает семьям лучше понимать, что происходит с их близкими, и переживать этот сложный период спокойнее.

Лихорадка конца жизни

Макфадден отмечает, что повышение температуры это один из самых частых признаков конца жизни. Организм постепенно теряет способность регулировать тепло, поэтому человек может ощущать то жар, то холод, даже если температура тела резко меняется.

Бессознательность

За несколько дней до смерти большинство пациентов впадают в глубокую обморок. Они могут реагировать на осязание или звук, но не открывают глаз и не контактируют с окружающими.

Отказ от еды и воды

Как объясняет медсестра, "умирающее тело не хочет еды и воды". По ее словам, это естественный процесс, когда организм останавливает более ненужные функции и обычно это происходит за несколько дней до смерти.

Пятнистость кожи

Изменения цвета кожи на стопах, руках или коленях, по словам Макфаден, еще один сигнал близкой смерти. Сосуды работают хуже, кровообращение замедляется, из-за чего появляются фиолетовые или сероватые пятна.

Изменения мышечного тонуса и черты лица

В конце жизни мышцы полностью расслабляются. В это время глаза и рот могут быть полуоткрыты. Это нормальный физиологический процесс, часто пугающий близких, но он не означает страдания умирающего.

Предсмертный хрип

Накопление слюны и снижение способности глотать вызывают характерный хрип. Дыхание становится неровным, с длинными паузами. Макфадден отмечает, что, несмотря на тревожный звук, человек находится без сознания и не чувствует боли или удушья.

Медсестра хосписа убеждена, что открытые разговоры о конце жизни могут помочь семьям лучше понимать естественные процессы и поддерживать своих близких в самые трудные моменты.

