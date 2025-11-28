Лікар назвав 10 поширених продуктів, які насправді можуть убити

Ми звикли ділити їжу на "здорову" та "шкідливу", але деякі з продуктів, які здаються нам абсолютно безпечними, можуть становити реальну загрозу. Сімейний лікар і популярний медичний блогер доктор Майк пояснює, що навіть корисні продукти інколи приховують токсичні речовини, неправильне вживання яких може призвести до серйозних наслідків.

10 поширених продуктів, які можуть убити. Фото: depositphotos.com

Насіння яблук і риба фугу: прихована отрута

Яблучні кісточки містять амигдалін. Це сполука, яка під час травлення може перетворюватися на ціанід. Щоб отримати критичну дозу для життя людини, потрібно з’їсти сотні насінин, але ризик все ж таки залишається. Ще небезпечнішою є риба-фугу, що містить тетродотоксин. Це токсин у 1200 разів сильніший за ціанід. Неправильно приготована, вона може паралізувати нервову систему.

Ревінь, бузина, червона квасоля: токсини

Листя ревеню багате на оксалати, які у великих дозах здатні викликати ниркову недостатність. Недостигла чи неправильно оброблена бузина містить алкалоїди, що провокують утворення синильної кислоти. У червоній квасолі міститься лектин, який викликає сильне отруєння, якщо її недоготувати.

Мускатний горіх, лічі та зелена картопля

Мускатний горіх у великих дозах може спричинити небезпечну інтоксикацію через міристицин. Сирий та недостиглий лічі з високим вмістом гіпогліцину пов’язують зі серйозними ураженнями нервової системи. А зелена картопля або бульба з паростками може містити соланін. Цей токсин, небезпечний навіть у невеликих обсягах.

Горіхи кеш’ю та касторове насіння

Сирі кеш’ю містять речовину урушиол, яка викликає сильні алергічні реакції. У насінні касторової олії присутній рицин. Одна з найсильніших природних отрут, яка руйнується лише при спеціальній обробці.

Доктор Майк наголошує, що більшість цих продуктів є безпечними у звичному вигляді. Головне знати їхні властивості та дотримуватися правил приготування.

