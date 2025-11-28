Врач назвал 10 распространенных продуктов, которые действительно могут убить

Мы привыкли делить еду на "здоровую" и "вредную", но некоторые из продуктов, которые кажутся нам абсолютно безопасными, могут представлять реальную угрозу. Семейный врач и популярный медицинский блоггер доктор Майк объясняет, что даже полезные продукты иногда скрывают токсичные вещества, неправильное употребление которых может привести к серьезным последствиям.

10 распространкнных продуктов, которые могут убить. Фото: depositphotos.com

Семена яблок и рыба фугу: скрытый яд

Яблочные косточки содержат амигдалин. Это соединение, которое во время пищеварения может превращаться в цианид. Чтобы получить критическую дозу для жизни человека нужно съесть сотни семян, но риск все же остается. Еще опаснее рыба-фугу, содержащая тетродотоксин. Это токсин в 1200 раз сильнее цианида. Неправильно приготовленная, она может парализовать нервную систему.

Ревень, бузина, красная фасоль: токсины

Листья ревеня богаты оксалатами, которые в больших дозах способны вызвать почечную недостаточность. Недозрелая или неправильно обработанная бузина содержит алкалоиды, провоцирующие образование синильной кислоты. В красной фасоли содержится лектин, вызывающий сильное отравление, если ее не приготовить.

Мускатный орех, личи и зеленый картофель

Мускатный орех в больших дозах может вызвать опасную интоксикацию из-за миристицина. Сырый и недозрелый личи с высоким содержанием гипоглицина связывают с серьезными поражениями нервной системы. А зеленый картофель или клубень с побегами может содержать соланин. Этот токсин опасен даже в небольших объемах.

Орехи кешью и касторовые семена

Сырые кешью содержат вещество урушиол, вызывающее сильные аллергические реакции. В семенах касторового масла присутствует рицин. Один из самых сильных природных ядов, который разрушается только при специальной обработке.

Доктор Майк отмечает, что большинство этих продуктов являются безопасными в обычном виде. Главное знать их свойства и соблюдать правила приготовления.

