Главная Новости Здоровье диета и питание Врач назвал 10 распространенных продуктов, которые действительно могут убить
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач назвал 10 распространенных продуктов, которые действительно могут убить

10 обычных продуктов, которые могут быть опасны для здоровья. Врач объяснил почему.

28 ноября 2025, 19:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Мы привыкли делить еду на "здоровую" и "вредную", но некоторые из продуктов, которые кажутся нам абсолютно безопасными, могут представлять реальную угрозу. Семейный врач и популярный медицинский блоггер доктор Майк объясняет, что даже полезные продукты иногда скрывают токсичные вещества, неправильное употребление которых может привести к серьезным последствиям.

Врач назвал 10 распространенных продуктов, которые действительно могут убить

10 распространкнных продуктов, которые могут убить. Фото: depositphotos.com

Семена яблок и рыба фугу: скрытый яд

Яблочные косточки содержат амигдалин. Это соединение, которое во время пищеварения может превращаться в цианид. Чтобы получить критическую дозу для жизни человека нужно съесть сотни семян, но риск все же остается. Еще опаснее рыба-фугу, содержащая тетродотоксин. Это токсин в 1200 раз сильнее цианида. Неправильно приготовленная, она может парализовать нервную систему.

Ревень, бузина, красная фасоль: токсины

Листья ревеня богаты оксалатами, которые в больших дозах способны вызвать почечную недостаточность. Недозрелая или неправильно обработанная бузина содержит алкалоиды, провоцирующие образование синильной кислоты. В красной фасоли содержится лектин, вызывающий сильное отравление, если ее не приготовить.

Мускатный орех, личи и зеленый картофель

Мускатный орех в больших дозах может вызвать опасную интоксикацию из-за миристицина. Сырый и недозрелый личи с высоким содержанием гипоглицина связывают с серьезными поражениями нервной системы. А зеленый картофель или клубень с побегами может содержать соланин. Этот токсин опасен даже в небольших объемах.

Орехи кешью и касторовые семена

Сырые кешью содержат вещество урушиол, вызывающее сильные аллергические реакции. В семенах касторового масла присутствует рицин. Один из самых сильных природных ядов, который разрушается только при специальной обработке.

Доктор Майк отмечает, что большинство этих продуктов являются безопасными в обычном виде. Главное знать их свойства и соблюдать правила приготовления.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wPclF09XnDk&t=1s
