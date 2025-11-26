Це найгірше м’ясо для серця: кардіолог рекомендує уникати його будь-якою ціною

М’ясо залишається важливою частиною раціону для мільйонів людей, однак все більше досліджень вказують, що його регулярне споживання може становити серйозний ризик для здоров’я серця. Кардіологиня Єльської школи медицини Джойс Оен-Сяо наголошує, що певні види м’яса значно підвищують ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань.

Червоне та оброблене м’ясо найшкідливіше для серця. Фото з відкритих джерел

Докторка медичних наук Джойс Оен-Сяо зауважує, що ключовим фактором є не лише кількість м’яса у раціоні, а й те, яке саме м’ясо ми обираємо. Дослідження 2021 року показують, що дієти з високим вмістом м’яса пов’язані з підвищеним ризиком серцевих хвороб, діабету та інфекцій.

Першим у списку небезпечних продуктів лікарка називає червоне м’ясо, особливо жирні шматки. Висока концентрація насичених жирів у таких продуктах підвищує рівень так званого "поганого" холестерину ЛПНЩ.

"Червоне м'ясо містить багато насичених жирів, які підвищують рівень холестерину ЛПНЩ. Він накопичується в артеріях, що призводить до їх звуження, що може призвести до інфаркту або інсульту", — пояснює Оен-Сяо.

Другим видом небезпечного м’яса спеціалістка називала оброблені м’ясні вироби, зокрема ковбаси, сосиски, бекон, хот-доги та інші.

"Вони містять не тільки насичені жири, але й велику кількість натрію, що може призвести до високого кров'яного тиску та набряків", – попереджає кардіологиня та додає, що ці продукти збільшують ризик раку.

Оен-Сяо пояснює, що найкращим варіантом для серця є рослинна дієта, багата на клітковину, овочі, фрукти та цільні злаки. Але навіть часткове зменшення споживання червоного та обробленого м’яса вже позитивно впливає на здоров’я.

Як компроміс, лікарка радить обмежувати червоне м’ясо до невеликих порцій, наприклад 120 г раз на місяць, замінювати його рибою, а також включати до раціону більше овочів та цільнозернових продуктів.

