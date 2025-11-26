Это самое плохое мясо для сердца: кардиолог рекомендует избегать его любой ценой

Мясо остается важной частью рациона для миллионов людей, однако все больше исследований указывают, что его регулярное потребление может представлять серьезный риск для здоровья сердца. Кардиолог Йельской школы медицины Джойс Оэн-Сяо отмечает, что некоторые виды мяса значительно повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Красное и обработанное мясо самое вредное для сердца. Фото из открытых источников

Доктор медицинских наук Джойс Оэн-Сяо отмечает, что ключевым фактором является не только количество мяса в рационе, но и то, какое именно мясо мы выбираем. Исследования 2021 показывают, что диеты с высоким содержанием мяса связаны с повышенным риском сердечных болезней, диабета и инфекций.

Первым в списке опасных продуктов врач называет красное мясо, особенно жирные куски. Высокая концентрация насыщенных жиров в таких продуктах повышает уровень так называемого "плохого" холестерина ЛПНП.

"Красное мясо содержит много насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина ЛПНП. Он накапливается в артериях, что приводит к их сужению, что может привести к инфаркту или инсульту", — объясняет Оэн-Сяо.

Вторым видом опасного мяса специалист называла обработанные мясные изделия, в частности колбасы, сосиски, бекон, хот-доги и другие.

"Они содержат не только насыщенные жиры, но и большое количество натрия, что может привести к высокому давлению и отекам", — предупреждает кардиолог и добавляет, что эти продукты увеличивают риск рака.

Оэн-Сяо объясняет, что лучшим вариантом для сердца является растительная диета, богатая клетчаткой, овощами, фруктами и цельными злаками. Но даже частичное уменьшение потребления красного и обработанного мяса уже оказывает положительное влияние на здоровье.

Как компромисс, врач советует ограничивать красное мясо до небольших порций, например 120 г раз в месяц, заменять его рыбой, а также включать в рацион больше овощей и цельнозерновых продуктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кардиохирург назвал четыре вещи, которых следует избегать после 40 лет.

Также "Комментарии" писали о предупреждении врачей, что уборка снега резко повышает риск сердечного приступа.