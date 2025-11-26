Это самое плохое мясо для сердца: кардиолог рекомендует избегать его любой ценой

Рубрики
Мясо остается важной частью рациона для миллионов людей, однако все больше исследований указывают, что его регулярное потребление может представлять серьезный риск для здоровья сердца. Кардиолог Йельской школы медицины Джойс Оэн-Сяо отмечает, что некоторые виды мяса значительно повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Доктор медицинских наук Джойс Оэн-Сяо отмечает, что ключевым фактором является не только количество мяса в рационе, но и то, какое именно мясо мы выбираем. Исследования 2021 показывают, что диеты с высоким содержанием мяса связаны с повышенным риском сердечных болезней, диабета и инфекций.
Первым в списке опасных продуктов врач называет красное мясо, особенно жирные куски. Высокая концентрация насыщенных жиров в таких продуктах повышает уровень так называемого "плохого" холестерина ЛПНП.
Вторым видом опасного мяса специалист называла обработанные мясные изделия, в частности колбасы, сосиски, бекон, хот-доги и другие.
Оэн-Сяо объясняет, что лучшим вариантом для сердца является растительная диета, богатая клетчаткой, овощами, фруктами и цельными злаками. Но даже частичное уменьшение потребления красного и обработанного мяса уже оказывает положительное влияние на здоровье.
Как компромисс, врач советует ограничивать красное мясо до небольших порций, например 120 г раз в месяц, заменять его рыбой, а также включать в рацион больше овощей и цельнозерновых продуктов.
