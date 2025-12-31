Люди з цією рисою особистості живуть на 35% довше: що з’ясували вчені

Зазвичай секрет довголіття пов’язують зі здоровим харчуванням, фізичною активністю та відмовою від шкідливих звичок. Однак наукові дослідження свідчать, що важливу роль у тривалості життя відіграє не лише спосіб життя, а й риси особистості.

Секрет довголіття може бути у сумлінності. Фото з відкритих джерел

Психологи дедалі частіше звертають увагу на таку рису, як сумлінність, тобто схильність до порядку, відповідальності та самодисципліни. За даними досліджень, саме вона може збільшувати тривалість життя в середньому на 35%.

Професорка психології Університету штату Флорида Анджеліна Сутін протягом 14 років вивчала здоров’я та благополуччя близько тисячі американців. У результаті виявилося, що люди, які оцінювали себе як сумлінних, мали на 35% нижчий ризик смертності порівняно з менш організованими учасниками. Подібних висновків дійшли й дослідники Каліфорнійського університету.

Науковці зазначають, що цей ефект зберігався навіть після врахування таких факторів, як куріння, рівень освіти чи соціальний статус. Дослідження виявило, що сумлінні люди частіше дотримуються здорових звичок, регулярно проходять профілактичні огляди, краще контролюють стрес і рідше схильні до ризикованої поведінки.

Крім того, в них зазвичай нижчий рівень гормону стресу кортизолу та стабільніша робота серцево-судинної й імунної систем. Учені наголошують, що сумлінність не вроджений дар, а риса, яку можна розвивати, поступово формуючи корисні звички. А отже, шанс прожити довше є майже в кожного.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що найстаріша жінка у світі поділилася своїм секретом довголіття.

Також "Коментарі" писали, що 102-річний дієтолог назвав свої 7 правил довголіття.