Люди с этой чертой личности живут на 35% дольше: что узнали ученые

Обычно секрет долголетия связывается со здоровым питанием, физической активностью и отказом от вредных привычек. Однако научные исследования свидетельствуют, что немаловажную роль в продолжительности жизни играет не только образ жизни, но и черты личности.

Психологи все чаще обращают внимание на такую черту, как добросовестность, то есть склонность к порядку, ответственности и самодисциплине. По данным исследований именно она может увеличивать продолжительность жизни в среднем на 35%.

Профессор психологии Университета штата Флорида Анджелина Сутин в течение 14 лет изучала здоровье и благополучие около тысячи американцев. В результате оказалось, что люди, которые оценивали себя как добросовестных, имели на 35% более низкий риск смертности по сравнению с менее организованными участниками. Подобным выводам пришли и исследователи Калифорнийского университета.

Ученые отмечают, что этот эффект сохранялся даже после учета таких факторов как курение, уровень образования или социальный статус. Исследование выявило, что добросовестные люди чаще соблюдают здоровые привычки, регулярно проходят профилактические осмотры, лучше контролируют стресс и реже склонны к рискованному поведению.

Кроме того, у них обычно более низкий уровень гормона стресса кортизола и более стабильная работа сердечно-сосудистой и иммунной систем. Ученые отмечают, что добросовестность не врожденный дар, а черта, которую можно развивать, постепенно формируя полезные привычки. А значит, шанс прожить дольше почти у каждого.

