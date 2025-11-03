Скільки води потрібно пити щодня: лікарка попередила про жахливі наслідки

Більшість людей п’ють менше води, ніж потрібно. Але, за словами лікарки-остеопатки Мар’ян Могаддам з Henry Ford Health, така звичка може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Експертка порадила, скільки потрібно пити вооди щодня.

Скільки води потрібно пити щодня. Фото з відкритих джерел

Мар’ян Могаддам зауважує, що ми складаємося з води більше, ніж з чогось іншого. Як наслідок медикиня вказує, що дорослій людині слід щодня випивати від шести до восьми склянок води по 250 мл. Менша кількість можлива для людей із низькою фізичною активністю, тоді як тим, хто багато рухається, краще обирати верхню межу.

Могаддам попереджає, що нестача води одразу позначається на самопочутті.

- Головні болі. Зневоднення часто викликає постійні або періодичні головні болі. Випивши одну-дві склянки води, біль зазвичай минає.

- Проблеми з кишечником. Як пояснює лікарка, у товстій кишці є рецептори, які витягують воду. Якщо її не вистачає, то виникають запори, спазми, біль у животі.

- Набір ваги. Могаддам зауважує, що люди часто плутають спрагу з голодом. За її совами іноді достатньо випити склянку води, щоб голод зник.

- Зміни зовнішності та настрою. Тьмяна шкіра, сухість у роті, втома — це також сигнали зневоднення, які легко виправити, просто збільшивши кількість рідини в організмі.

Фахівці радять мати пляшку води під рукою протягом дня, пити під час роботи за комп’ютером або між прийомами їжі, а також звертати увагу на колір сечі — він має бути світло-жовтим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 102-річний дієтолог назвав свої 7 правил довголіття.

Також "Коментарі" писали, що лікарі назвали 3 вітаміни, які допомагають жити довше.