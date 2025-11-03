Сколько воды нужно пить ежедневно: врач предупредила об ужасных последствиях

Большинство людей пьют меньше воды, чем нужно. Но, по словам врача-остеопатки Марьян Могаддам из Henry Ford Health, такая привычка может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Эксперт посоветовала, сколько нужно пить воды каждый день.

Сколько воды нужно пить каждый день. Фото из открытых источников

Марьян Могаддам отмечает, что мы состоим из воды больше, чем из чего-то другого. Как следствие, медик указывает, что взрослому человеку следует ежедневно выпивать от шести до восьми стаканов воды по 250 мл. Меньшее количество возможно для людей с низкой физической активностью, тогда как тем, кто много двигается, лучше выбирать верхний предел.

Могаддам предупреждает, что недостаток воды сразу сказывается на самочувствии.

— Головные боли. Обезвоживание часто вызывает постоянные или периодические головные боли. Выпив один-два стакана воды, боль обычно проходит.

— Проблемы с кишечником. Как объясняет врач, в толстой кишке есть рецепторы, извлекающие воду. Если ее не хватает, то возникают запоры, спазмы, боль в животе.

— Набор веса. Могаддам отмечает, что люди часто путают жажду голода. По ее совам иногда достаточно выпить стакан воды, чтобы голод исчез.

— Изменения внешности и настроения. Тусклая кожа, сухость во рту, усталость – это также сигналы обезвоживания, которые легко исправить, просто увеличив количество жидкости в организме.

Специалисты советуют иметь бутылку воды под рукой в течение дня, пить во время работы за компьютером или между приемами пищи, а также обращать внимание на цвет мочи – он должен быть светло-желтым.

