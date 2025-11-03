logo

Сколько воды нужно пить ежедневно: врач предупредила об ужасных последствиях
Сколько воды нужно пить ежедневно: врач предупредила об ужасных последствиях

Врач объяснила, сколько воды нужно пить в день и назвала признаки обезвоживания.

3 ноября 2025, 21:25
Автор:
Slava Kot

Большинство людей пьют меньше воды, чем нужно. Но, по словам врача-остеопатки Марьян Могаддам из Henry Ford Health, такая привычка может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Эксперт посоветовала, сколько нужно пить воды каждый день.

Сколько воды нужно пить ежедневно: врач предупредила об ужасных последствиях

Сколько воды нужно пить каждый день. Фото из открытых источников

Марьян Могаддам отмечает, что мы состоим из воды больше, чем из чего-то другого. Как следствие, медик указывает, что взрослому человеку следует ежедневно выпивать от шести до восьми стаканов воды по 250 мл. Меньшее количество возможно для людей с низкой физической активностью, тогда как тем, кто много двигается, лучше выбирать верхний предел.

Могаддам предупреждает, что недостаток воды сразу сказывается на самочувствии.

  • — Головные боли. Обезвоживание часто вызывает постоянные или периодические головные боли. Выпив один-два стакана воды, боль обычно проходит.
  • — Проблемы с кишечником. Как объясняет врач, в толстой кишке есть рецепторы, извлекающие воду. Если ее не хватает, то возникают запоры, спазмы, боль в животе.
  • — Набор веса. Могаддам отмечает, что люди часто путают жажду голода. По ее совам иногда достаточно выпить стакан воды, чтобы голод исчез.
  • — Изменения внешности и настроения. Тусклая кожа, сухость во рту, усталость – это также сигналы обезвоживания, которые легко исправить, просто увеличив количество жидкости в организме.

Специалисты советуют иметь бутылку воды под рукой в течение дня, пить во время работы за компьютером или между приемами пищи, а также обращать внимание на цвет мочи – он должен быть светло-желтым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 102-летний диетолог назвал свои 7 правил долголетия.

Также "Комментарии" писали, что врачи назвали 3 витамина, которые помогают жить дольше.



