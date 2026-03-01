Лікарка назвала 6 симптомів деменції, про які ви можете не підозрювати

Деменція зазвичай асоціюється з провалами пам’яті. Проте фахівці наголошують, що перші сигнали можуть бути не лише когнітивними. За даними Всесвітня організація охорони здоров'я, у світі з деменцією живуть понад 55 мільйонів людей, і ця цифра зростає. Розповідаємо про шість неочевидних симптомів деменції

Неочевидні симптоми деменції. Фото з відкритих джерел

Геріатр та доцент Johns Hopkins School of Medicine Стефані Нотелл звертає увагу на фізичні симптоми, які часто залишаються поза увагою та можуть свідчити про перші ознаки деменції.

1. Порушення ходи та рівноваги

Здатність рівно ходити й утримувати баланс потребує складної координації мозку. Якщо людина починає частіше втрачати рівновагу або її хода стає невпевненою без очевидної причини, це може бути раннім сигналом нейродегенеративних змін.

2. Проблеми з ковтанням

Порушення ковтального рефлексу може бути небезпечним симптомом деменції. Їжа може потрапляти в дихальні шляхи, що підвищує ризик аспіраційної пневмонії. Саме тому пневмонія часто трапляється на пізніх стадіях деменції.

3. Нетримання сечі

У міру прогресування захворювання уражаються нерви, що контролюють сечовий міхур. Нетримання може бути не лише віковою проблемою, а й наслідком дегенеративних процесів у мозку.

4. Переступання ніг

При деменції з тільцями Леві когнітивні проблеми зазвичай виникають спочатку до початку фізичних змін, але як тільки вони стають очевидними, ви можете помітити, що ваша постава та здатність ходити без переступання ноги погіршилися. Крім того, за інформацією Dementia UK, уповільнені рухи, скутість і короткі "завмирання" під час ходи є типовими проявами цього типу деменції.

5. Зміни смаку й нюху

Порушення відчуттів це ще одна маловідома ознака деменції. Людина може гірше розрізняти запахи й смаки, іноді у неї спостерігається підвищене слиновиділення.

6. Неспокійний сон

Ще одним поширеним симптомом деменції може бути порушення циклу "день-ніч". За даними Alzheimer's Society, зміни в мозку впливають на якість і тривалість сну. Таким чином людина може не спати вночі та бути сонливою вдень.

Як вказує Стефані Нотелл, фізичні прояви деменції часто з’являються поступово і можуть здаватися "звичайними" ознаками старіння. Однак їх поєднання з когнітивними змінами стає вагомою причиною звернутися до лікаря. Рання діагностика допомагає сповільнити прогресування хвороби та покращити якість життя.

