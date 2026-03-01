Врач назвала 6 симптомов деменции, о которых вы можете не подозревать

Деменция обычно ассоциируется с провалами памяти. Однако специалисты отмечают, что первые сигналы могут быть не только когнитивными. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире с деменцией живет более 55 миллионов человек, и эта цифра растет. Рассказываем о шести неочевидных симптомах деменции.

Неочевидные симптомы деменции. Фото из открытых источников

Гериатр и доцент Johns Hopkins School of Medicine Стефани Нотелл обращает внимание на физические симптомы, которые часто остаются без внимания и могут свидетельствовать о первых признаках деменции.

1. Нарушение походки и равновесия

Способность ровно ходить и удерживать баланс требует сложной координации мозга. Если человек начинает чаще терять равновесие или его походка становится неуверенной без очевидной причины, это может быть ранним сигналом нейродегенеративных изменений.

2. Проблемы с проглатыванием

Нарушение глотательного рефлекса может являться опасным симптомом деменции. Пища может попадать в дыхательные пути, что увеличивает риск аспирационной пневмонии. Именно поэтому пневмония часто встречается на поздних стадиях деменции.

3. Недержание мочи

По мере прогрессирования заболевания поражаются нервы, контролирующие мочевой пузырь. Недержание может быть не только возрастной проблемой, но и следствием дегенеративных процессов в мозге.

4. Переступание ног

При деменции с тельцами Леви когнитивные проблемы обычно возникают до начала физических изменений, но как только они становятся очевидными, вы можете заметить, что ваша осанка и способность ходить без переступания ухудшились. Кроме того, по информации Dementia UK, замедленные движения, скованность и короткие "замирания" во время шествия являются типичными проявлениями этого типа деменции.

5. Изменения вкуса и обоняния

Нарушение ощущений – это еще один малоизвестный признак деменции. Человек может хуже различать запахи и вкусы, иногда у него наблюдается повышенное слюноотделение.

6. Беспокойный сон

Еще одним распространенным симптомом деменции может быть нарушение цикла "день-ночь". По данным Alzheimer's Society, изменения в мозге влияют на качество и продолжительность сна. Таким образом, человек может бодрствовать ночью и быть сонливым днем.

Как указывает Стефани Нотелл, физические проявления деменции часто появляются постепенно и могут казаться "обычными" признаками старения. Однако их сочетание с когнитивными изменениями становится веской причиной обратиться к врачу. Ранняя диагностика помогает замедлить прогрессирование болезни и улучшить качество жизни.

