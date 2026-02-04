В Нідерландах створили село для людей з деменцією: як воно працює (ФОТО)

У Нідерландах у 2009 році з’явився проєкт, який докорінно змінив уявлення про догляд за людьми з деменцією. Йдеться про перше у світі "село для людей з деменцією" Хогевейк, яке замість лікарняної атмосфери пропонує мешканцям звичне, гідне й безпечне життя у форматі маленького послення.

Хогевейк - село для людей з деменцією в Нідерландах

Хогевейк (Hogeweyk) виглядає як типовий житловий район. Тут є будинки, магазини, кафе, театр, зелені дворики та пішохідні вулиці. У селі мешкають близько 150 людей із деменцією середнього та тяжкого ступеня. Вони живуть у 27 невеликих будинках по 6-7 людей, згрупованих за стилем життя, культурним середовищем і звичками, які були для них важливими раніше.

Ключова ідея проєкту полягає в тому, щоб не ізолювати людей з деменцією, а створити середовище, яке підлаштовується під них. Мешканці можуть вільно пересуватися територією, ходити в магазин чи кафе, не відчуваючи постійного контролю. Водночас безпеку забезпечує спеціально навчений персонал, який не носить медичної уніформи, а "розчиняється" в повсякденному житті, виконуючи ролі сусідів, продавців або барист.

Засновники селища Хогевейк стверджують, що такий підхід допомагає зменшити тривожність, дезорієнтацію та агресію, що часто супроводжують деменцію. Село обладнане з урахуванням фізичних потреб мешканців. Тут присутні спеціальні електричні ліжка, крісла, безпечні маршрути пересування спрямовані на зниження ризику падінь і травм.

Модель Хогевейка, як села для людей з деменцією отримала міжнародне визнання. Подібні закриті поселення з’явилися у Великій Британії, Канаді та Німеччині.

