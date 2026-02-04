logo

В Нидерландах создали деревню для людей с деменцией: как она работает (ФОТО)

В Нидерландах была создана первая в мире деревня для людей с деменцией.

4 февраля 2026, 09:00
В Нидерландах в 2009 году появился проект, коренным образом изменивший представление об уходе за людьми с деменцией. Речь идет о первом в мире "селе для людей с деменцией" Хогевейк, которое вместо больничной атмосферы предлагает жителям привычную, достойную и безопасную жизнь в формате маленького поселка.

В Нидерландах создали деревню для людей с деменцией: как она работает (ФОТО)

Хогевейк – деревня для людей с деменцией в Нидерландах

Хогевейк (Hogeweyk) выглядит как обычный жилой район. Здесь есть дома, магазины, кафе, театр, зеленые дворики и пешеходные улицы. В селе проживает около 150 человек с деменцией средней и тяжелой степени. Они живут в 27 небольших домах по 6-7 человек, сгруппированных по стилю жизни, культурной среде и привычкам, которые были для них важны раньше.

Ключевая идея проекта состоит в том, чтобы не изолировать людей с деменцией, а создать подстраиваемую под них среду. Жители могут свободно передвигаться по территории, ходить в магазин или кафе, не чувствуя постоянного контроля. В то же время безопасность обеспечивает специально обученный персонал, который не носит медицинскую униформу, а "растворяется" в повседневной жизни, выполняя роли соседей, продавцов или барист.

В Нидерландах создали деревню для людей с деменцией: как она работает (ФОТО) - фото 2

Деревня для людей с деменцией в Нидерландах

В Нидерландах создали деревню для людей с деменцией: как она работает (ФОТО) - фото 2

Хогевейк

В Нидерландах создали деревню для людей с деменцией: как она работает (ФОТО) - фото 2

Хогевейк

Основатели поселка Хогевейк утверждают, что такой подход помогает снизить тревожность, дезориентацию и агрессию, часто сопровождающие деменцию. Село оборудовано с учетом физических нужд жителей. Здесь присутствуют специальные электрические кровати, кресла, безопасные маршруты передвижения, направленные на снижение риска падений и травм.

Модель Хогевейка как деревни для людей с деменцией получила международное признание. Подобные закрытые поселения появились в Великобритании, Канаде и Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили один признак в глазу, который может указать на развитие деменции в будущем.

Также "Комментарии" писали, что жена Брюса Уиллиса Эмма говорит, что он не знает, что у него деменция.



