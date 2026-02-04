В Нидерландах создали деревню для людей с деменцией: как она работает (ФОТО)

В Нидерландах в 2009 году появился проект, коренным образом изменивший представление об уходе за людьми с деменцией. Речь идет о первом в мире "селе для людей с деменцией" Хогевейк, которое вместо больничной атмосферы предлагает жителям привычную, достойную и безопасную жизнь в формате маленького поселка.

Хогевейк – деревня для людей с деменцией в Нидерландах

Хогевейк (Hogeweyk) выглядит как обычный жилой район. Здесь есть дома, магазины, кафе, театр, зеленые дворики и пешеходные улицы. В селе проживает около 150 человек с деменцией средней и тяжелой степени. Они живут в 27 небольших домах по 6-7 человек, сгруппированных по стилю жизни, культурной среде и привычкам, которые были для них важны раньше.

Ключевая идея проекта состоит в том, чтобы не изолировать людей с деменцией, а создать подстраиваемую под них среду. Жители могут свободно передвигаться по территории, ходить в магазин или кафе, не чувствуя постоянного контроля. В то же время безопасность обеспечивает специально обученный персонал, который не носит медицинскую униформу, а "растворяется" в повседневной жизни, выполняя роли соседей, продавцов или барист.

Основатели поселка Хогевейк утверждают, что такой подход помогает снизить тревожность, дезориентацию и агрессию, часто сопровождающие деменцию. Село оборудовано с учетом физических нужд жителей. Здесь присутствуют специальные электрические кровати, кресла, безопасные маршруты передвижения, направленные на снижение риска падений и травм.

Модель Хогевейка как деревни для людей с деменцией получила международное признание. Подобные закрытые поселения появились в Великобритании, Канаде и Германии.

