Вчені виявили одну ознаку в оці, яка може вказати на розвиток деменції у майбутньому
Вчені виявили одну ознаку в оці, яка може вказати на розвиток деменції у майбутньому

Китайські вчені з’ясували, що товщина сітківки ока може вказувати на ризик деменції та хвороби Альцгеймера.

4 січня 2026, 08:05
У вашому оці може бути прихована рання ознака деменції. До такого висновку дійшли китайські вчені у дослідженні за 2025 рік. Йдеться про товщину сітківки ока. Це світлочутлива тканина, що вистилає задню частину ока і передає візуальну інформацію безпосередньо до мозку.

Вчені виявили одну ознаку в оці, яка може вказати на розвиток деменції у майбутньому

Товщина сітківки може вказувати на деменцію. Фото: pixabay.com

Деменція — це прогресуюче нейродегенеративне захворювання, яке поступово призводить до втрати пам’яті, когнітивних здібностей і особистісних рис. Найпоширенішою її формою є хвороба Альцгеймера. Досі основні методи діагностики були складними, дорогими або застосовувалися вже на пізніх стадіях хвороби. Однак нове дослідження може змінити цей підхід.

Китайські вчені проаналізували медичні дані майже 30 тисяч дорослих протягом десяти років. Учасники проходили обстеження сітківки за допомогою оптичної когерентної томографії (ОКТ). Результати показали, що люди з тоншою сітківкою мали значно вищий ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Зокрема, з кожним зменшенням товщини сітківки ризик зростав приблизно на 3%. А у тих, у кого тоншим був центральний шар сітківки, ймовірність розвитку лобно-скроневої деменції була на 41% вищою, ніж у людей з товстішими шарами.

Дослідники пояснюють цей зв’язок тим, що зоровий нерв є частиною центральної нервової системи. Тому зміни в структурі ока можуть відображати дегенеративні процеси в мозку. Хоча мова не йде про остаточний діагноз, науковці вважають, що просте офтальмологічне обстеження у майбутньому може стати одним з інструментів раннього виявлення деменції.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "нюхання власного пукання" може покращити роботу мозку.

Також "Коментарі" писали, що професор неврології розкрив 9 речей, які найбільше шкодять мозку.



