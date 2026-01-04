logo

Ученые обнаружили один признак в глазу, который может указать на развитие деменции в будущем
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые обнаружили один признак в глазу, который может указать на развитие деменции в будущем

Китайские ученые выяснили, что толщина сетчатки может указывать на риск деменции и болезни Альцгеймера.

4 января 2026, 08:05
Автор:
avatar

Slava Kot

В вашем глазу может быть скрыт ранний признак деменции. К такому выводу пришли китайские ученые в исследовании за 2025 год. Речь идет о толщине сетчатки глаза. Это светочувствительная ткань, выстилающая заднюю часть глаза и передающая визуальную информацию непосредственно в мозг.

Ученые обнаружили один признак в глазу, который может указать на развитие деменции в будущем

Толщина сетчатки может указывать на деменцию. Фото: pixabay.com

Деменция – это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое постепенно приводит к потере памяти, когнитивным способностям и личностным чертам. Наиболее распространенной ее формой является болезнь Альцгеймера. До этого основные методы диагностики были сложными, дорогими или применялись уже на поздних стадиях болезни. Однако новое исследование может изменить этот подход.

Китайские ученые проанализировали медицинские данные около 30 тысяч взрослых в течение десяти лет. Участники проходили обследование сетчатки с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ). Результаты показали, что люди с более тонкой сетчаткой имели значительно более высокий риск развития болезни Альцгеймера.

В частности, с каждым уменьшением толщины сетчатки риск возрастал примерно на 3%. А у тех, у кого тоньше был центральный слой сетчатки, вероятность развития лобно-височной деменции была на 41% выше, чем у людей с более толстыми слоями.

Исследователи объясняют эту связь тем, что зрительный нерв является частью центральной нервной системы. Поэтому изменения в структуре глаза могут отражать дегенеративные процессы мозга. Хотя речь не идет об окончательном диагнозе, ученые считают, что простое офтальмологическое обследование может стать одним из инструментов раннего выявления деменции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "нюхание собственного пукания" может улучшить работу мозга.

Также "Комментарии" писали, что профессор неврологии раскрыл 9 вещей, наиболее вредящих мозгу.



