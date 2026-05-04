Кардіохірург попереджає про напій "рідкої смерті", який вживають мільярди людей
Кардіохірург попереджає про напій "рідкої смерті", який вживають мільярди людей

Лікар попереджає про шкоду солодких газованих напоїв. Чому їх називають "рідкою смертю" та які ризики для здоров’я вони несуть.

4 травня 2026, 07:25
Slava Kot

Кардіохірург з 25-річним досвідом Джеремі Лондон застеріг від вживання продукту, який щодня споживають мільярди людей у світі. За словами лікаря, це солодкі газовані напої, які слід повністю виключити з раціону, адже вони справжня "рідка смерть".

Кардіохірург Джеремі Лондон. Фото з відкритих джерел

У дописі в Instagram Джеремі Лондон виділив чотири дуже поширені речі, яких він уникає, щоб зберегти своє довголіття. Лікар закликає людей "бути уважними до того, що ви кладете до рота" та першим вказав куріння.

"По-перше, куріння: безперечно, найгірше, що ви можете зробити для всього свого тіла. Руйнує ваші легені, спричиняє рак легень, високий ризик серцево-судинних захворювань, інфаркти та інсульти. Не куріть", — радить лікар.

Лондон також каже, що виключає зі свого раціону хліб, макарони, рафіноване борошно та пшеницю. Далі у списку кардіохірурга був алкоголь, який він назвав "токсичним для кожної клітини вашого тіла".

Хоча кількість людей, які відмовляються від алкоголю, зростає, і в Україні за даними New Image Marketing Group, 35% громадян не вживають спиртні напої, решта досі використовує його. Однак, якщо ви розглядаєте можливість замінити алкоголь на безалкогольні солодкі напої, то, за словами лікаря Лондона, газовані напої – це "рідка смерть". 

"Тільки не пий їх. Крапка. Все. Я вважаю, що безалкогольні напої – це просто бич нашого суспільства. Очевидно, що висококалорійні безалкогольні напої та вживання великої кількості калорій, про які люди не усвідомлюють, що отримують з безалкогольних напоїв на основі цукру, є категорично неприпустимим", — сказав Лондон.

Джерело: https://www.instagram.com/drjeremylondon
