Кардиохирург предупреждает о напитке "жидкой смерти", который употребляют миллиарды людей

Кардиохирург с 25-летним опытом Джереми Лондон предостерег от употребления продукта, ежедневно потребляемого миллиардами людей в мире. По словам врача, это сладкие газированные напитки, которые следует полностью исключить из рациона, ведь они настоящая "жидкая смерть".

Кардиохирург Джереми Лондон. Фото из открытых источников

В сообщении в Instagram Джереми Лондон выделил четыре очень распространенные вещи, которых он избегает, чтобы сохранить свое долголетие. Врач призывает людей "быть внимательными к тому, что вы кладете в рот" и первым указал курение.

"Во-первых, курение: безусловно, самое худшее, что вы можете сделать для всего своего тела. Разрушает ваши легкие, вызывает рак легких, высок риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркты и инсульты. Не курите", — советует врач.

Лондон также говорит, что исключает из своего рациона хлеб, макароны, рафинированную муку и пшеницу. Далее в списке кардиохирурга был алкоголь, который он назвал "токсичным для каждой клетки вашего тела".

Хотя количество людей, которые отказываются от алкоголя, растет, и в Украине по данным New Image Marketing Group, 35% граждан не употребляют спиртные напитки, остальные до сих пор используют его. Однако, если вы рассматриваете возможность заменить алкоголь на безалкогольные сладкие напитки, то, по словам врача Лондона, газированные напитки – это "жидкая смерть".

"Только не пей их. Точка. Все. Я считаю, что безалкогольные напитки – это просто бич нашего общества. Очевидно, что высококалорийные безалкогольные напитки и употребление большого количества калорий, о которых люди не осознают, что получают из безалкогольных напитков на основе сахара, категорически недопустимо", — сказал Лондон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кардиохирург назвал четыре вещи, которых следует избегать после 40 лет.

Также "Комментарии" писали, что врач Джереми Лондон назвал семь здоровых привычек, которые изменят жизнь.