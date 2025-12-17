Лікар назвав сім здорових звичок, які змінять ваше життя у 2026 році

Рік, що минає, традиційно спонукає багатьох замислитися над змінами у способі життя. Однак, більшість новорічних обіцянок зникають уже за кілька тижнів. Кардіохірург Джеремі Лондон переконаний, що ключ до реальних змін полягає не у радикальних рішеннях, а у простих щоденних звичках, які поступово покращують здоров’я.

Кардіохірург Джеремі Лондон. Фото з відкритих джерел

Джеремі Лондон нещодавно у відео в TikTok назвав сім звичок для здоров'я, які змінять ваше життя у 2026 році.

Першою з них лікар називає чіткий режим сну. Йдеться не лише про час підйому, а й про момент, коли людина лягає спати. За його словами, варто "поставити будильник, щоб лягати спати". Як пояснює кардіохірург, хронічний недосип безпосередньо впливає на серце, гормональний баланс і когнітивні функції, тому регулярний сон має стати пріоритетом.

Друга порада лікаря стосується щоденного контакту з природним світлом. Навіть коротка прогулянка вранці допомагає стабілізувати циркадний ритм, який є внутрішнім біологічним годинником організму, що часто збивається взимку.

За словами Лондона, третя звичка – це 10–20 хвилин ходьби після їжі. Як пояснює лікар, це простий спосіб контролювати рівень глюкози в крові та покращити обмін речовин без додаткових зусиль.

Серед більш складних, але ефективних змін Джеремі Лондон називає відмову від алкоголю або суттєве зменшення його споживання. Лондон зізнається, що це рішення стало переломним у його власному житті. Не менш важливою він вважає регулярну фізичну активність, зокрема високоінтенсивні аеробні тренування хоча б раз на тиждень.

Завершують список він назвав же дві базові звички. За його словами, це достатнє споживання води та силові навантаження. На думку кардіохірурга, разом вони формують фундамент для здоровішого 2026 року.

