Врач назвал семь здоровых привычек, которые изменят вашу жизнь в 2026 году

Уходящий год традиционно побуждает многих задуматься над изменениями в образе жизни. Однако большинство новогодних обещаний исчезают уже через несколько недель. Кардиохирург Джереми Лондон убежден, что ключ к реальным изменениям заключается не в радикальных решениях, а в простых ежедневных привычках, постепенно улучшающих здоровье.

Кардиохирург Джереми Лондон. Фото из открытых источников

Джереми Лондон недавно в видео в TikTok назвал семь привычек для здоровья, которые изменят вашу жизнь в 2026 году.

Первым из них врач называет четкий режим сна. Речь идет не только о времени подъема, но и моменте, когда человек ложится спать. По его словам, следует "поставить будильник, чтобы ложиться спать". Как объясняет кардиохирург, хронический недосып оказывает непосредственное влияние на сердце, гормональный баланс и когнитивные функции, поэтому регулярный сон должен стать приоритетом.

Второй совет врача касается ежедневного контакта с естественным светом. Даже короткая прогулка по утрам помогает стабилизировать циркадный ритм, который является внутренними биологическими часами организма, часто сбивающимися зимой.

По словам Лондона, третья привычка – это 10–20 минут ходьбы после еды. Как объясняет врач, это простой способ контролировать уровень глюкозы в крови и улучшить обмен веществ без дополнительных усилий.

Среди более сложных, но эффективных изменений, Джереми Лондон называет отказ от алкоголя или существенное уменьшение его потребления. Лондон признается, что это решение стало переломным в его жизни. Не менее важной он считает регулярную физическую активность, в частности, высокоинтенсивные аэробные тренировки хотя бы раз в неделю.

На завершение в списке он назвал две базовые привычки. По его словам, это достаточное потребление воды и силовые нагрузки. По мнению кардиохирурга, вместе они формируют фундамент для более здорового 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти признаках, что ваш мозг стареет слишком быстро.

Также "Комментарии" писали, что Джереми Лондон назвал четыре вещи, которых следует избегать после 40 лет.