Фахівець з довголіття радить викинути ці чотири речі з дому для кращого здоров'я

Наші домівки зазвичай сприймаються як найбезпечніше місце. Це простір, де ми відпочиваємо, відновлюємо сили й ховаємося від зовнішніх загроз. Однак, за словами експерта з довголіття лікаря Шейна Кедді, небезпека інколи може знаходитися всередині будинку, у звичних речах, які здаються абсолютно безпечними. Вони можуть впливати на гормональний баланс, імунітет та якість сну.

Фахівець з довголіття назвав 4 небезпечні речі у домі для здоров’я. Фото з відкритих джерел

Одним з непомітних факторів ризику для довголіття Кедді називає попкорн з мікрохвильової печі. У пакетах, в яких він готується, містяться перфторвуглецеві кислоти (PFAS). Це хімічні сполуки, що під впливом високої температури можуть потрапляти в їжу. За рекомендацією лікаря, безпечнішою альтернативою є звичайний попкорн, приготований на плиті з мінімальною кількістю олії.

Не менш шкідливими можуть бути ароматичні свічки. Хоч вони створюють затишок, під час горіння виділяють леткі речовини, здатні подразнювати дихальні шляхи. Якщо відмовитися від них складно, фахівець радить обирати свічки з натурального соєвого воску або використовувати ароматерапевтичні лампи з якісними ефірними оліями.

Подібну небезпеку становлять і освіжувачі повітря. Спреї, дифузори та електричні ароматизатори часто містять синтетичні компоненти, які можуть викликати головний біль, подразнення шкіри або загострення хронічних захворювань дихальних шляхів. При цьому виробники не завжди розкривають повний склад продукту, що ускладнює оцінку ризиків.

Фахівець з довголіття останнім пунктом назвав використання яскравого холодного світла ввечері. Блакитні LED-лампи порушують природні біоритми, "обманюючи" мозок і змушуючи його думати, що надворі день. Це ускладнює засинання та погіршує якість відпочинку. Замість них експерт радить тепле жовтувате світло, яке підтримує вироблення мелатоніну.

