Специалист по долголетию советует выбросить эти четыре вещи из дома для лучшего здоровья

Наши дома обычно воспринимаются как самое безопасное место. Это пространство, где мы отдыхаем, восстанавливаем силы и скрываемся от внешних угроз. Однако, по словам эксперта по долголетию врача Шейна Кэдди, опасность иногда может находиться внутри дома, в привычных, кажущихся абсолютно безопасными вещах. Они могут влиять на гормональный баланс, иммунитет и качество сна.

Специалист по долголетию назвал 4 опасных вещи в доме для здоровья. Фото из открытых источников

Одним из незаметных факторов риска для долголетия Кэдди называет попкорн из микроволновки. В пакетах, в которых он готовится, содержатся перфторуглеродные кислоты (PFAS). Это химические соединения, которые под влиянием высокой температуры могут попадать в пищу. По рекомендации врача, более безопасной альтернативой является обычный попкорн, приготовленный на плите с минимальным количеством масла.

Не менее вредны могут быть ароматические свечи. Хотя они создают уют, во время горения выделяют летучие вещества, способные раздражать дыхательные пути. Если отказаться от них сложно, специалист советует выбирать свечи из натурального соевого воска или использовать ароматерапевтические лампы с качественными эфирными маслами.

Подобную опасность представляют и освежители воздуха. Спреи, диффузоры и электрические ароматизаторы часто содержат синтетические компоненты, которые могут вызывать головные боли, раздражение кожи или обострение хронических заболеваний дыхательных путей. При этом производители не всегда раскрывают полный состав продукта, что затрудняет оценку рисков.

Специалист по долголетию последним пунктом назвал использование яркого холодного света вечером. Голубые LED-лампы нарушают естественные биоритмы, "обманывая" мозг и заставляя его думать, что на улице день. Это затрудняет засыпание и ухудшает качество отдыха. Вместо них эксперт советует теплый желтоватый свет, поддерживающий выработку мелатонина.

