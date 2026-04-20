Дівчина схудла на 100 кілограмів: вона змінилася до невпізнання (ФОТО)

У 14 років Даяну Камачо з Мексики в соцмережах називали "найтовстішою підліткою у світі". Її вага сягала 195 кілограмів, а повсякденне життя перетворилося на випробування. Дівчині було важко рухатися й навіть дихати. Лікарі попереджали, що без негайних змін ситуація може стати критичною.

Дівчина схудла на 100 кілограмів

Історія Даяни стала прикладом того, як підтримка родини та професійна медична допомога можуть змінити долю. Її мати першою забила на сполох і звернулася до фахівців із лікування ожиріння. Медики рекомендували шунтування шлунка, однак перед операцією підлітку потрібно було самостійно знизити вагу.

Даяна кардинально переглянула спосіб життя, зокрема відмовилася від фастфуду, солодощів і газованих напоїв. Її раціон складався з двох основних прийомів їжі та кількох легких перекусів. Вона також почала регулярно рухатися. Спершу це були короткі прогулянки, а згодом фізична активність стала частиною щоденного розкладу.

Після операції об’єм її шлунка зменшили до 50 кубічних сантиметрів. Через рік пезультат виявився вражаючим, адже дівчина схудла на 100 кілограмів. Крім того, разом з вагою у дівчини зникли проблеми з диханням і пересуванням.

"Моїм найбільшим щастям було те, що я нарешті могла купити одяг, який хотіла, а не той, у який просто не могла влізти", — розповіла Камачо.

