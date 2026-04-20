Девушка похудела на 100 килограммов: она изменилась до неузнаваемости (ФОТО)
Девушка похудела на 100 килограммов: она изменилась до неузнаваемости (ФОТО)

Подростка весила около 200 килограммов, но смогла сбросить 100 и кардинально изменила свою жизнь.

20 апреля 2026, 16:30
Slava Kot

В 14 лет Даяну Камачо из Мексики в соцсетях называли "самым толстым подростком в мире". Ее вес достигал 195 килограммов, а повседневная жизнь превратилась в испытания. Девушке было тяжело двигаться и даже дышать. Врачи предупреждали, что без сиюминутных изменений ситуация может стать критической.

Девушка похудела на 100 килограммов

История Дайаны стала примером того, как поддержка семьи и профессиональная медицинская помощь могут изменить судьбу. Ее мать первой забила тревогу и обратилась к специалистам по лечению ожирения. Медики рекомендовали шунтирование желудка, однако перед операцией подростку нужно было самостоятельно снизить вес.

Даяна кардинально пересмотрела образ жизни, в частности, отказалась от фастфуда, сладостей и газированных напитков. Ее рацион состоял из двух основных приемов пищи и нескольких легких перекусов. Она тоже начала регулярно двигаться. Сначала это были короткие прогулки, а затем физическая активность стала частью ежедневного расписания.

После операции объем ее желудка снизили до 50 кубических сантиметров. Через год результат оказался поразительным, ведь девушка похудела на 100 килограммов. Кроме того, вместе с тяжестью у девушки исчезли проблемы с дыханием и передвижением.

"Моим величайшим счастьем было то, что я наконец-то могла купить одежду, которую хотела, а не ту, в которую просто могла влезть", — рассказала Камачо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мужчине, который весил 383 килограмма смог сбросить 270 килограммов лишнего веса.

Также "Комментарии" писали о неожиданных побочных эффектах препарата для похудения. У женщины почернел язык.



