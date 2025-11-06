Чоловік схуд на 270 кг: як він зараз виглядає (ФОТО)

Коли 40-річний американець Кейсі Кінг уперше з’явився на екранах у шоу "Сім’я вагою у тонну" (TLC), він важив понад 380 кілограмів і майже не виходив з дому. Його дні складалися з відеоігор, їжі та відсутності будь-якої фізичної активності. Сьогодні його вага становить 113 кг і він має на меті ще схуднути.

Чоловік схуд на 270 кілограмів. Фото з відкритих джерел

Кейсі Кінг розповів, що в найважчий період життя навіть не міг поміститися у ванну чи душ через зайву вагу, тож змушений був купатися у вуличному кориті. Свій типовий день він проводив у кімнаті без одягу.

"У Джорджії спекотно, і одяг мені не підходив, тож я просто сидів голий, грав у відеоігри і намагався не думати про майбутнє", — розповів Кінг.

Кейсі вигнала з дому матір після того, як він не зміг влаштуватися на роботу і далі продовжував набирати вагу. В той час він жив із батьком, не працював і уникав людей. За його словами, він "не любив бути помітним" і відчував себе "героєм фільму про виродків".

Кейсі Кінг важив 383 кілограми

Однак в певний момент Кейсі зрозумів, що його життя має змінитися. Він взяв участь у реаліті-шоу TLC разом зі своїми трьома двоюрідними братами і сестрою у 2019 році. Разом родина важила загалом 2200 фунтів (майже тонну).





Кейсі до та після схуднення

Після участі в реаліті-шоу Кейсі повинен був схуднути, щоб йому зробили баріатричну операцію — вертикальну рукавну гастректомію. Одразу після операції Кінг схуднув на 30 кг. Згодом загальна втрата зайвої ваги становила 270 кг.

Кейсі у старому одязі після втрати зайвої ваги

Чоловік після схуднення

У 2023 році Кейсі важив близько 113 кг, і він зізнався, що вперше за довгі роки почувається вільно. Зараз Кейсі прагне досягти бажаних 100 кг і планує операцію з видалення зайвої шкіри, яка залишилася після колосальної втрати ваги.

