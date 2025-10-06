Чоловік схуд на 70 кілограмів завдяки математиці: фото, як він змінився

30-річний Деандре Апшоу з США довів, що для схуднення не завжди потрібні складні дієти або дорогі тренування. Йому вдалося скинути 70 кілограмів завдяки простому принципу, який полягає у математичному підході до калорій.

При зрості 197 см Деандре Апшоу важив 180 кілограмів і давно звик бути "найпомітнішою людиною в кімнаті". Ще зі школи він грав у футбол і займався театром, але з роками активність зменшилася, а вага збільшилася. У 2010 році Апшоу спробував схуднути за популярною програмою, коли йому вдалося втратити 27 кілограмів зайвої ваги. Але після завершення дієти вся вага повернулася, а згодом чоловік почав важити ще більше.

Через кілька років Деандре вирішив почати з нуля, але ухвалив рішення діяти без крайнощів. Він порадився з лікарем і вирішив діяти за принципом: "спожитті калорії — спалені калорії".

"Найкрутіше у цьому підході — це просто математика", — розповів Апшоу.

Він підрахував свою денну норму калорій, яка становила близько 3000, і почав фіксувати все, що їв, у завантаженому на мобільний застосунку. Апшоу не робив собі жодних заборон чи складних дієт, а лише вів лише точний облік.

Коли його вага за тиждень знизилася на 3 кілограмів, Деандре почав ходити по 10 000 кроків щодня.

"Я паркувався далі, не користувався ліфтами, обирав довші маршрути — це стало своєрідною грою. Я зрозумів, що головне — не зупинятися. Якщо досягаєш плато, треба щось змінити й ставити нові цілі", — розповідає Деандре.

Як наслідок, через п’ять місяців його вага зменшилася на 36 кілограмів, а через рік Апшоу схуднув загалом на 70 кілограмів.

З часом Апшоу вдосконалив систему, почав стежити за білками, жирами й вуглеводами, додав силові тренування, збільшив кількість овочів і цільнозернових продуктів. Він переконаний, що його успіх складається на 70% завдяки математичному контролю за харчуванням, а 30% припадає на фізичну активність.

"Я не схуд на 70 кілограмів одразу. Я схуд на один кілограм сімдесят разів", — вважає Апшоу.

