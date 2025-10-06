Человек похудел на 70 килограммов благодаря математике: фото, как он изменился

30-летний Деандре Апшоу из США доказал, что для похудения не всегда нужны сложные диеты или дорогие тренировки. Ему удалось сбросить 70 килограммов благодаря простому принципу, заключающемуся в математическом подходе к калориям.

При росте 197 см Деандре Апшоу весил 180 килограммов и давно привык быть "самым видным человеком в комнате". Еще со школы он играл в футбол и занимался театром, но с годами активность снизилась, а вес увеличился. В 2010 году Апшоу попытался похудеть по популярной программе, когда ему удалось потерять 27 килограммов лишнего веса. Но после завершения диеты весь вес вернулся, а впоследствии мужчина начал весить еще больше.

Через несколько лет Деандре решил начать с нуля, но принял решение действовать без крайностей. Он посоветовался с врачом и решил действовать по принципу: "потребление калории – сожженные калории".

"Самое крутое в этом подходе — это просто математика", — рассказал Апшоу.

Он подсчитал свою дневную норму калорий, которая составляла около 3000, и начал фиксировать все, что ел, в загруженном на мобильном приложении. Апшоу не делал себе никаких запретов или сложных диет, а вел только точный учет.

Когда его вес за неделю снизился на 3 килограмма, Деандре начал ходить по 10 000 шагов ежедневно.

"Я парковался дальше, не пользовался лифтами, выбирал более длинные маршруты – это стало своеобразной игрой. Я понял, что главное – не останавливаться. Если достигаешь плато, нужно что-то изменить и ставить новые цели", – рассказывает Деандре.

Как следствие, через пять месяцев его вес уменьшился на 36 килограммов, а через год Апшоу похудел в общей сложности на 70 килограммов.

Со временем Апшоу усовершенствовал систему, стал следить за белками, жирами и углеводами, добавил силовые тренировки, увеличил количество овощей и цельнозерновых продуктов. Он убежден, что его успех состоит на 70% благодаря математическому контролю за питанием, а 30% приходится на физическую активность.

"Я не похудел на 70 килограммов сразу. Я похудел на один килограмм семьдесят раз", — считает Апшоу.

