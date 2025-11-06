Мужчина похудел на 270 кг: как он сейчас выглядит (ФОТО)

Когда 40-летний американец Кейси Кинг впервые появился на экранах в шоу "Семья весом в тонну" (TLC), он весил более 380 килограммов и почти не выходил из дома. Его дни состояли из видеоигр, еды и отсутствия какой-либо физической активности. Сегодня его вес составляет 113 кг и он имеет целью еще похудеть.

Мужчина похудел на 270 килограммов. Фото из открытых источников

Кейси Кинг рассказал, что в самый тяжелый период жизни даже не мог поместиться в ванную или душ из-за лишнего веса, поэтому вынужден был купаться в уличном корыте. Свой типичный день он проводил в комнате без одежды.

"В Джорджии жарко, и одежда мне не подходила, поэтому я просто сидел голый, играл в видеоигры и старался не думать о будущем", — рассказал Кинг.

Кейси выгнала из дома мать после того, как он не смог устроиться на работу и продолжал набирать вес. В то время он жил с отцом, не работал и избегал людей. По его словам, он "не любил быть заметным" и чувствовал себя "героем фильма об уродах".

Кейси Кинг весил 383 килограмма

Однако в определенный момент Кейси понял, что его жизнь должна измениться. Он принял участие в реалити-шоу TLC вместе со своими тремя двоюродными братьями и сестрой в 2019 году. Итого семья весила в общей сложности 2200 фунтов (почти тонну).





Кэйси до и после похудения

После участия в реалити-шоу Кейси должен был похудеть, чтобы ему сделали бариатрическую операцию – вертикальную рукавную гастрэктомию. Сразу после операции Кинг похудел на 30 кг. Впоследствии общая потеря лишнего веса составила 270 кг.

Кейси в старой одежде после потери лишнего веса

Человек после похудения

В 2023 году Кейси весил около 113 кг, и он признался, что впервые за долгие годы чувствует себя свободно. Сейчас Кейси стремится достичь желаемых 100 кг и планирует операцию по удалению излишней кожи, оставшейся после колоссальной потери веса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о женщине, похудевшей на 230 килограммов. Фото показывают, как она выглядит сегодня.

Также "Комментарии" писали, как мужчина лишился 70 килограммов лишнего веса благодаря математике.