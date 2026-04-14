Почорнів язик і операція: несподівані побічні ефекти препарату для схуднення

Slava Kot
У Північній Ірландії 32-річна жінка заявила про серйозні ускладнення після використання препарату для схуднення Wegovy. Жінка мала пройти операцію через жовчні камені, а серед симптомів також виявився чорний язик.
Жінка показала побічні ефекти Wegovy
Сара-Джейн Кроуфорд почала курс використання препарату для схуднення Wegovy в серпні 2024 року при вазі близько 125 кілограми. Вона сподівалася схуднути до весілля, однак уже через кілька місяців зіткнулася з несподіваними симптомами.
Жінка спочатку купила через інтернет-аптеку запас уколів з дозуванням 0,25 мг за 269 доларів. Однак через 12 тижнів, коли її вага знизилася до 80 кілограмів, вона вирішила збільшити дозу новим замовленням Wegovy за 474 долари з дозуванням у 1 мг.
У жінки почорнів язик після препарату для схуднення
Після підвищення дози жінка почала відчувати різкий біль у верхній частині живота, напади блювання, а згодом помітила, що її язик почорнів. За її словами, стан супроводжувався неприємним запахом з рота та болем, що ускладнювало прийом їжі.
Жінка припинила вживати препарат для схуднення та звернулася за допомогою до лікарів. Обстеження в лікарні виявило множинні жовчні камені, які блокували жовчні протоки, а також ознаки дивертикуліту. Через ризики ускладнень лікарі провели холецистектомію – це операція з видалення жовчного міхура.
Активна речовина препарату семаглутид може викликати побічні ефекти, пов’язані з уповільненням травлення, зокрема сухість у роті, неприємний запах та проблеми з жовчним міхуром. За даними виробника Novo Nordisk, жовчнокам’яна хвороба є відомою побічною реакцією і зустрічається у частини пацієнтів.
