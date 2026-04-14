Почерневший язык и операция: неожиданные побочные эффекты препарата для похудения
commentss НОВОСТИ Все новости

Почерневший язык и операция: неожиданные побочные эффекты препарата для похудения

Женщина из Британии рассказала об опасных побочных эффектах Wegovy: почернении языка и операции через желчные камни.

14 апреля 2026, 16:16
Slava Kot

В Северной Ирландии 32-летняя женщина заявила о серьезных осложнениях после использования препарата для похудения Wegovy. Женщине предстояло пройти операцию через желчные камни, а среди симптомов также оказался черный язык.

Женщина показала побочные эффекты Wegovy

Сара Джейн Кроуфорд начала курс использования препарата для похудения Wegovy в августе 2024 года при весе около 125 килограмма. Она надеялась похудеть к свадьбе, однако уже через несколько месяцев столкнулась с неожиданными симптомами.

"Wegovy был моим последним средством. Я знаю многих людей, которые проходят курс, и для них это сработало как мечта. Я боролась со своим весом, казалось, целую вечность, и очень хотела похудеть к свадьбе, но диеты, физические упражнения и голодание никогда не помогали", — рассказала Сара.

Женщина сначала купила через интернет-аптеку запас уколов с дозировкой 0,25 мг за 269 долларов. Однако через 12 недель, когда ее вес снизился до 80 килограммов, она решила увеличить дозу новым заказом Wegovy за 474 доллара с дозировкой в 1 мг.

У женщины почернел язык после препарата для похудения

После повышения дозы женщина начала ощущать резкую боль в верхней части живота, приступы рвоты, а затем заметила, что ее язык почернел. По ее словам, состояние сопровождалось неприятным запахом изо рта и болью, что затрудняло прием пищи.

"Я бы лучше родила пятерых детей одновременно, чем снова проходила через эту боль", — рассказала женщина, имеющая одного ребенка.

Женщина прекратила употреблять препарат для похудения и обратилась за помощью к врачам. Обследование в больнице выявило множественные желчные камни, блокировавшие желчные протоки, а также признаки дивертикулита. Из-за рисков осложнений врачи провели холецистэктомию – это операция по удалению желчного пузыря.

Активное вещество препарата семаглутид может вызвать побочные эффекты, связанные с замедлением пищеварения, в частности сухость во рту, неприятный запах и проблемы с желчным пузырем. По данным производителя Novo Nordisk, желчнокаменная болезнь является известной побочной реакцией и встречается у пациентов.

Источник: https://www.belfastlive.co.uk/news/northern-ireland/ni-mum-says-do-your-33761265
