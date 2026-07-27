Онколог назвав три симптоми раку, які люди зазвичай ігнорують

Багато людей переконані, що рак завжди починається з різкого погіршення самопочуття. Однак на практиці перші ознаки онкологічних захворювань часто є малопомітними та нагадують симптоми звичайної втоми чи застуди. Як розповів радіаційний онколог та медичний директор Центру протонної терапії в Празі лікар Їржі Кубес, через це пацієнти нерідко відкладають візит до лікаря. Він закликав звертати увагу не на окремі нездужання, а на симптоми, які не зникають протягом кількох тижнів або регулярно повторюються.

Радіаційний онколог Їржі Кубес. Фото з відкритих джерел

Лікар-онколог Їржі Кубес виділив три найпоширеніші ознаки раку, які люди часто недооцінюють.

Постійна втома

Якщо виснаження не минає після повноцінного відпочинку та починає заважати роботі чи звичному способу життя, це може свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Існує багато можливих пояснень, зокрема анемія, захворювання щитовидної залози, інфекції та поганий сон, але постійну втому завжди слід обговорювати з лікарем, якщо стан не покращується", — наголошує Кубес.

Кашель, який не проходить

Звичайний кашель після вірусної інфекції зазвичай зникає протягом кількох тижнів. Однак він також може бути ознакою раку.

"Постійний кашель не означає автоматично рак", — сказав Кубес.

Однак онколог наголосив, що якщо ж він триває довше, посилюється або супроводжується болем у грудях, задишкою чи кровохарканням, необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.

Незрозуміла втрата ваги

Різке схуднення без зміни харчування чи фізичної активності також може бути сигналом небезпечних захворювань, зокрема онкологічних. Медик наголошує, що будь-яке безпричинне зниження маси тіла потребує обстеження.

"Часто буде інше пояснення, але це не те, що слід просто ігнорувати", — попереджає лікар.

Доктор Кубес підкреслює, що жоден із цих симптомів сам по собі не означає наявність раку. У більшості випадків вони мають менш небезпечні причини. Водночас їхня тривалість або повторюваність є вагомим приводом звернутися до фахівця, адже рання діагностика значно підвищує шанси на успішне лікування раку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що кардіолог назвав прихований симптом, який може з'явитися за кілька днів до серцевого нападу.

Також "Коментарі" писали, що лікар назвав п'ять ранніх ознак раку шлунка, які більшість людей ігнорує.