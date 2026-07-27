Онколог назвал три симптома рака, которые люди обычно игнорируют

Многие убеждены, что рак всегда начинается с резкого ухудшения самочувствия. Однако на практике первые признаки онкологических заболеваний часто малозаметны и напоминают симптомы обычной усталости или простуды. Как рассказал радиационный онколог и медицинский директор Центра протонной терапии в Праге врач Йиржи Кубес, поэтому пациенты нередко откладывают визит к врачу. Он призвал обращать внимание не на отдельные недомогания, а на симптомы, которые не исчезают в течение нескольких недель или регулярно повторяются.

Радиационный онколог Йиржи Кубес. Фото из открытых источников

Врач-онколог Йиржи Кубес выделил три наиболее распространенных признака рака, которые люди часто недооценивают.

Постоянная усталость

Если истощение не проходит после полноценного отдыха и начинает мешать работе или привычному образу жизни, это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

"Существует много возможных объяснений, в том числе анемия, заболевания щитовидной железы, инфекции и плохой сон, но постоянную усталость всегда следует обсуждать с врачом, если состояние не улучшается", — отмечает Кубес.

Не проходящий кашель

Обычный кашель после вирусной инфекции обычно исчезает в течение нескольких недель. Однако он также может являться признаком рака.

"Постоянный кашель не означает автоматически рак", – сказал Кубес.

Однако онколог подчеркнул, что если он длится дольше, усиливается или сопровождается болью в груди, одышкой или кровохарканью, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Непонятная потеря веса

Резкое похудение без изменения питания или физической активности также может являться сигналом опасных заболеваний, в частности онкологических. Медик отмечает, что любое беспричинное снижение массы тела требует обследования.

"Часто будет другое объяснение, но это не то, что нужно просто игнорировать", – предупреждает врач.

Доктор Кубес подчеркивает, что ни один из этих симптомов сам по себе не означает наличие рака. В большинстве случаев у них менее опасные причины. В то же время, их продолжительность или повторяемость является весомым поводом обратиться к специалисту, ведь ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение рака.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кардиолог назвал скрытый симптом, который может появиться за несколько дней до сердечного приступа.

Также "Комментарии" писали, что врач назвал пять ранних признаков рака желудка, которые большинство людей игнорирует.