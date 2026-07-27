Онколог назвал три симптома рака, которые люди обычно игнорируют

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Slava Kot
Многие убеждены, что рак всегда начинается с резкого ухудшения самочувствия. Однако на практике первые признаки онкологических заболеваний часто малозаметны и напоминают симптомы обычной усталости или простуды. Как рассказал радиационный онколог и медицинский директор Центра протонной терапии в Праге врач Йиржи Кубес, поэтому пациенты нередко откладывают визит к врачу. Он призвал обращать внимание не на отдельные недомогания, а на симптомы, которые не исчезают в течение нескольких недель или регулярно повторяются.
Радиационный онколог Йиржи Кубес. Фото из открытых источников
Врач-онколог Йиржи Кубес выделил три наиболее распространенных признака рака, которые люди часто недооценивают.
Если истощение не проходит после полноценного отдыха и начинает мешать работе или привычному образу жизни, это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.
Обычный кашель после вирусной инфекции обычно исчезает в течение нескольких недель. Однако он также может являться признаком рака.
Однако онколог подчеркнул, что если он длится дольше, усиливается или сопровождается болью в груди, одышкой или кровохарканью, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
Резкое похудение без изменения питания или физической активности также может являться сигналом опасных заболеваний, в частности онкологических. Медик отмечает, что любое беспричинное снижение массы тела требует обследования.
Доктор Кубес подчеркивает, что ни один из этих симптомов сам по себе не означает наличие рака. В большинстве случаев у них менее опасные причины. В то же время, их продолжительность или повторяемость является весомым поводом обратиться к специалисту, ведь ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение рака.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кардиолог назвал скрытый симптом, который может появиться за несколько дней до сердечного приступа.
Также "Комментарии" писали, что врач назвал пять ранних признаков рака желудка, которые большинство людей игнорирует.