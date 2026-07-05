Лікар назвав п'ять ранніх ознак раку шлунка, які більшість людей ігнорує

Рак шлунка може тривалий час розвиватися майже безсимптомно, а його перші прояви люди нерідко плутають зі звичайними проблемами травлення. Гастроентеролог Йога Андреді закликав не ігнорувати ранні сигнали організму, адже своєчасна діагностика раку значно підвищує шанси на успішне лікування онкології.

Ознаки раку шлунка. Фото з відкритих джерел

Йога Андреді на власному YouTube-каналі розповів, що багато пацієнтів звертаються по допомогу вже на пізніх стадіях захворювання, оскільки початкові симптоми здаються несерйозними. Він виділив п'ять ознак, які можуть свідчити про розвиток раку шлунка.

Постійне нетравлення або печія

Якщо печія чи відчуття дискомфорту в шлунку тривають кілька тижнів або місяців і не минають після лікування чи зміни харчування, це може бути не лише гастрит або кислотний рефлюкс, а й один із ранніх симптомів онкології.

Швидке відчуття ситості

Лікар радить звернути увагу, якщо людина починає насичуватися після кількох ложок їжі. Причиною може бути пухлина, яка зменшує об'єм шлунка та порушує його нормальну роботу.

"Отже, розмір самої пухлини спричиняє або обмежує здатність шлунка утримувати більше їжі, що може викликати подразнення, запалення, а також впливати на скорочення м’язів шлунка", — зауважив лікар.

Незрозуміла втрата ваги

Якщо вага знижується без дієт, фізичних навантажень чи інших очевидних причин, це може бути тривожним сигналом раннього симптому раку шлунка. Однією з причин є погіршення апетиту та порушення травлення через розвиток пухлини.

Постійна нудота або блювання

Періодична нудота трапляється у багатьох людей і не завжди свідчить про серйозне захворювання. Однак Йога Андреді зауважує, що якщо вона не зникає або супроводжується блюванням, необхідно звернутися до лікаря для обстеження.

Чорний або смолистий кал

Найнебезпечнішою ознакою гастроентеролог називає чорний кал. Він може свідчити про внутрішню кровотечу у верхніх відділах травної системи й потребує негайної медичної допомоги.

Фахівець наголошує, що жоден із цих симптомів сам по собі не означає наявність раку шлунка. Водночас їх тривале збереження або поєднання є вагомою причиною не відкладати візит до лікаря та пройти необхідні обстеження.

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