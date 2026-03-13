Які фактори призводять до раку: головні причини розвитку смертельного захворювання

Рак називають однією з головних причин смертності у світі. Дослідження підтверджують, що більшість випадків можна пояснити поєднанням генетичних факторів та впливом навколишнього середовища.

Рак. Ілюстративне фото

ТОП причин раку, про які варто знати:

Куріння та тютюнові вироби - головний фактор ризику, який може викликати рак легенів, ротової порожнини, гортані, стравоходу та інших органів. Сотні канцерогенних речовин пошкоджують клітини та спричиняють мутації.

Алкоголь — регулярне вживання алкоголю підвищує ризик розвитку раку печінки, стравоходу, ротової порожнини та молочної залози. Особливо небезпечне поєднання алкоголю та тютюну.

Ожиріння та неправильне харчування — особливо вживання насичених жирів, солі та цукру сприяють розвитку запальних процесів і гормональних порушень. Це збільшує ризик раку товстої кишки, молочної залози та підшлункової залози.

Інфекції — деякі віруси та бактерії можуть спричиняти рак. Так, вірус папіломи людини (HPV) пов’язаний із раком шийки матки, а вірус гепатиту B та C — з раком печінки. Helicobacter pylori підвищує ризик раку шлунка.

Ультрафіолетове випромінювання — надмірне перебування на сонці або використання соляріїв збільшує ризик меланоми та інших видів раку шкіри. Ультрафіолет пошкоджує ДНК клітин, що призводить до мутацій.

Забруднення довкілля — вплив токсичних речовин, таких як азбест, бензол чи забруднене повітря, може спричиняти рак легенів та інші онкологічні захворювання.

Спадковість — деякі випадки раку виникають через успадковані генетичні мутації. Наприклад, мутації у генах BRCA1 та BRCA2 значно підвищують ризик раку молочної залози та яєчників.

Вік — ризик розвитку раку підвищується після 50 років. З віком накопичується більше генетичних пошкоджень у клітинах.

Хронічні запальні процеси — тривале запалення у тканинах може призвести до пошкодження клітин та їхньої неконтрольованої мутації. Це стосується, наприклад, хронічних захворювань кишківника чи печінки.

