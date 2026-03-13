Какие факторы приводят к раку: главные причины развития смертельного заболевания

Рак называют одной из главных причин смертности в мире. Исследования подтверждают, что большинство случаев объясняется сочетанием генетических факторов и влиянием окружающей среды.

Рак. Иллюстративное фото

ТОП причин рака, о которых следует знать:

Курение и табачные изделия – главный фактор риска, который может вызвать рак легких, полости рта, гортани, пищевода и других органов. Сотни канцерогенных веществ повреждают клетки и вызывают мутацию.

Алкоголь – регулярное употребление алкоголя повышает риск развития рака печени, пищевода, полости рта и молочной железы. Особенно опасно сочетание алкоголя и табака.

Ожирение и неправильное питание – особенно употребление насыщенных жиров, соли и сахара способствуют развитию воспалительных процессов и гормональных нарушений. Это увеличивает риск рака толстой кишки, молочной железы и поджелудочной железы.

Инфекции – некоторые вирусы и бактерии могут вызывать рак. Так, вирус папилломы человека (HPV) связан с раком шейки матки, а вирус гепатита B и C – с раком печени. Helicobacter pylori повышает риск рака желудка.

Ультрафиолетовое излучение – чрезмерное пребывание на солнце или использование соляриев увеличивает риск меланомы и других видов рака кожи. Ультрафиолет повреждает ДНК клеток, что приводит к мутациям.

Загрязнение окружающей среды — влияние токсичных веществ, таких как асбест, бензол или загрязненный воздух, может вызвать рак легких и другие онкологические заболевания.

Наследственность – некоторые случаи рака возникают из-за унаследованных генетических мутаций. К примеру, мутации в генах BRCA1 и BRCA2 значительно повышают риск рака молочной железы и яичников.

Возраст – риск развития рака повышается после 50 лет. С возрастом накапливается большее количество генетических повреждений в клетках.

Хронические воспалительные процессы – длительное воспаление в тканях может привести к повреждению клеток и их неконтролируемой мутации. Это касается, например, хронических заболеваний кишечника или печени.

