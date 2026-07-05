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Врач назвал пять ранних признаков рака желудка, которые большинство людей игнорирует

Гастроэнтеролог назвал пять ранних симптомов рака желудка. Какие признаки могут свидетельствовать об онкологии

5 июля 2026, 14:05
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Slava Kot

Рак желудка может длительно развиваться почти бессимптомно, а его первые проявления люди нередко путают с обычными проблемами пищеварения. Гастроэнтеролог Йога Андреди призвал не игнорировать ранние сигналы организма, ведь своевременная диагностика рака значительно повышает шансы успешного лечения онкологии.

Врач назвал пять ранних признаков рака желудка, которые большинство людей игнорирует

Признаки рака желудка. Фото из открытых источников

Йога Андреди на собственном YouTube-канале рассказал, что многие пациенты обращаются за помощью уже на поздних стадиях заболевания, поскольку начальные симптомы кажутся несерьезными. Он выделил пять признаков, которые могут свидетельствовать о развитии рака желудка.

Постоянное несварение или изжога

Если изжога или ощущение дискомфорта в желудке продолжаются несколько недель или месяцев и не проходят после лечения или смены питания, это может быть не только гастрит или кислотный рефлюкс, но и один из ранних симптомов онкологии.

Быстрое чувство сытости

Врач советует обратить внимание, если человек начинает насыщаться после нескольких ложек пищи. Причиной может быть опухоль, уменьшающая объем желудка и нарушающая его нормальную работу.

"Следовательно, размер самой опухоли влечет за собой или ограничивает способность желудка удерживать больше пищи, что может вызвать раздражение, воспаление, а также влиять на сокращение мышц желудка", — отметил врач.

Непонятная потеря веса

Если вес снижается без диет, физических нагрузок или других очевидных причин, это может быть тревожным сигналом раннего симптома рака желудка. Одной из причин является ухудшение аппетита и нарушение пищеварения из-за развития опухоли.

Постоянная тошнота или рвота

Периодическая тошнота встречается у многих людей и не всегда свидетельствует о серьезном заболевании. Однако Йога Андреди отмечает, что если она не исчезает или сопровождается рвотой, необходимо обратиться к врачу для обследования.

Черный или смолистый кал

Самым опасным признаком гастроэнтеролог называет чёрный кал. Он может свидетельствовать о внутреннем кровотечении в верхних отделах пищеварительной системы и нуждается в немедленной медицинской помощи.

Специалист отмечает, что ни один из этих симптомов сам по себе не означает наличие рака желудка. В то же время, их длительное сохранение или сочетание является важной причиной не откладывать визит к врачу и пройти необходимые обследования.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sGVcnkjeZpw
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