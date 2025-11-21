Лікарі назвали 6 симптомів раку товстої кишки: які сигнали організму не варто ігнорувати

Рак товстої кишки входить в топ-5 видів раку з високою смертністю в Україні.

Лікарі назвали шість симптомів, які можуть вказувати на розвиток онкологічного захворювання, пише видання Express. А саме:

Запор або діарея, які просто не дають відчуття комфорту

Тонкий, як олівець, стілець, який не повертається до норми

Незрозуміла втрата ваги

Постійна втома, попри хороший сон

Кров у туалеті або на папері

Постійне відчуття, ніби кишківник не повністю спорожнився.

Лікарі зауважують, що поява цих симптомів не завжди означають наявність раку, однак загроза існує і рання діагностика може врятувати життя.

Причини раку товстої кишки залишаються невідомими, однак певні фактори ризику можуть підвищити ймовірність розвитку захворювання. Серед таких лікарі називають:

Вік.

Дієта — вживання великої кількості червоного та обробленого м’яса може збільшити ризик раку, як і недостатнє споживання клітковини.

Вага: Надмірна вага може збільшити ризик раку, особливо у чоловіків.

Низька фізична активність: люди, які проводять багато часу сидячи або не мають фізичної активності, мають підвищений ризик.

Вживання алкоголю.

Куріння.

Сімейний анамнез.

Запальні захворювання кишківника — виразковий коліт та хвороба Крона.

Діабет 2 типу.

