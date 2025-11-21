logo_ukra

Лікарі назвали 6 симптомів раку товстої кишки: які сигнали організму не варто ігнорувати
Лікарі назвали 6 симптомів раку товстої кишки: які сигнали організму не варто ігнорувати

Лікарі радять не ігнорувати ці симптоми - вони можуть вказувати на рак товстої кишки

21 листопада 2025, 16:57
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Рак товстої кишки входить в топ-5 видів раку з високою смертністю в Україні.

Лікарі назвали 6 симптомів раку товстої кишки: які сигнали організму не варто ігнорувати

Рак. Ілюстративне фото

Лікарі назвали шість симптомів, які можуть вказувати на розвиток онкологічного захворювання, пише видання Express. А саме: 

  • Запор або діарея, які просто не дають відчуття комфорту

  • Тонкий, як олівець, стілець, який не повертається до норми

  • Незрозуміла втрата ваги

  • Постійна втома, попри хороший сон

  • Кров у туалеті або на папері

  • Постійне відчуття, ніби кишківник не повністю спорожнився.

Лікарі зауважують, що поява цих симптомів не завжди означають наявність раку, однак загроза існує і рання діагностика може врятувати життя.

Причини раку товстої кишки залишаються невідомими, однак певні фактори ризику можуть підвищити ймовірність розвитку захворювання. Серед таких лікарі називають:

  • Вік.

  • Дієта — вживання великої кількості червоного та обробленого м’яса може збільшити ризик раку, як і недостатнє споживання клітковини.

  • Вага: Надмірна вага може збільшити ризик раку, особливо у чоловіків.

  • Низька фізична активність: люди, які проводять багато часу сидячи або не мають фізичної активності, мають підвищений ризик.

  • Вживання алкоголю.

  • Куріння.

  • Сімейний анамнез.

  • Запальні захворювання кишківника — виразковий коліт та хвороба Крона. 

  • Діабет 2 типу.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що надмірне потовиділення — гіпергідроз — може бути наслідком багатьох проблем зі здоров'ям. Лікарі зазначили, що надмірне потовиділення також може бути симптомом основної медичної проблеми — і навіть деяких видів раку. Рак крові, лімфома або лейкемія можуть спричиняти "жахливу, проливну нічну пітливість".




Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2136846/i-m-doctor-here-six-symptoms-colon-cancer-you-should-never-ignore
