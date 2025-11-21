Лікарі назвали 6 симптомів раку товстої кишки: які сигнали організму не варто ігнорувати

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Рак товстої кишки входить в топ-5 видів раку з високою смертністю в Україні.
Рак. Ілюстративне фото
Лікарі назвали шість симптомів, які можуть вказувати на розвиток онкологічного захворювання, пише видання Express. А саме:
Запор або діарея, які просто не дають відчуття комфорту
Тонкий, як олівець, стілець, який не повертається до норми
Незрозуміла втрата ваги
Постійна втома, попри хороший сон
Кров у туалеті або на папері
Постійне відчуття, ніби кишківник не повністю спорожнився.
Лікарі зауважують, що поява цих симптомів не завжди означають наявність раку, однак загроза існує і рання діагностика може врятувати життя.
Причини раку товстої кишки залишаються невідомими, однак певні фактори ризику можуть підвищити ймовірність розвитку захворювання. Серед таких лікарі називають:
Вік.
Дієта — вживання великої кількості червоного та обробленого м’яса може збільшити ризик раку, як і недостатнє споживання клітковини.
Вага: Надмірна вага може збільшити ризик раку, особливо у чоловіків.
Низька фізична активність: люди, які проводять багато часу сидячи або не мають фізичної активності, мають підвищений ризик.
Вживання алкоголю.
Куріння.
Сімейний анамнез.
Запальні захворювання кишківника — виразковий коліт та хвороба Крона.
Діабет 2 типу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що надмірне потовиділення — гіпергідроз — може бути наслідком багатьох проблем зі здоров'ям. Лікарі зазначили, що надмірне потовиділення також може бути симптомом основної медичної проблеми — і навіть деяких видів раку. Рак крові, лімфома або лейкемія можуть спричиняти “жахливу, проливну нічну пітливість”.