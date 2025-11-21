Врачи назвали 6 симптомов рака толстой кишки: какие сигналы организму не следует игнорировать

Рак толстой кишки входит в топ-5 видов рака с высокой смертностью в Украине.

Рак. Иллюстративное фото

Врачи назвали шесть симптомов, которые могут указывать на развитие онкологического заболевания. А именно:

Запор или диарея, которые просто не дают комфорта

Тонкий, как карандаш, стул, который не возвращается к норме

Непонятная потеря веса

Постоянная усталость, несмотря на хороший сон

Кровь в туалете или на бумаге

Постоянное ощущение, будто кишечник не полностью опорожнялся.

Врачи отмечают, что появление этих симптомов не всегда означает наличие рака, однако угроза существует и ранняя диагностика может спасти жизнь.

Причины рака толстой кишки остаются неизвестными, однако некоторые факторы риска могут повысить вероятность развития заболевания. Среди таких врачи называют:

Возраст.

Диета – употребление большого количества красного и обработанного мяса может увеличить риск рака, как и недостаточное потребление клетчатки.

Вес: Избыточный вес может увеличить риск рака, особенно у мужчин.

Низкая физическая активность: люди, проводящие много времени сидя или не имеющие физической активности, имеют повышенный риск.

Употребление алкоголя.

Курение.

Семейный анамнез.

Воспалительные заболевания кишечника – язвенный колит и болезнь Крона.

Диабет 2 типа.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что чрезмерное потоотделение — гипергидроз — может быть следствием многих проблем со здоровьем. Врачи отметили, что чрезмерное потоотделение также может являться симптомом основной медицинской проблемы — а также некоторых видов рака. Рак крови, лимфома или лейкемия могут вызвать ужасную, проливную ночную потливость.



