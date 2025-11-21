Врачи назвали 6 симптомов рака толстой кишки: какие сигналы организму не следует игнорировать

Рубрики
Рак толстой кишки входит в топ-5 видов рака с высокой смертностью в Украине.
Врачи назвали шесть симптомов, которые могут указывать на развитие онкологического заболевания. А именно:
Запор или диарея, которые просто не дают комфорта
Тонкий, как карандаш, стул, который не возвращается к норме
Непонятная потеря веса
Постоянная усталость, несмотря на хороший сон
Кровь в туалете или на бумаге
Постоянное ощущение, будто кишечник не полностью опорожнялся.
Врачи отмечают, что появление этих симптомов не всегда означает наличие рака, однако угроза существует и ранняя диагностика может спасти жизнь.
Причины рака толстой кишки остаются неизвестными, однако некоторые факторы риска могут повысить вероятность развития заболевания. Среди таких врачи называют:
Возраст.
Диета – употребление большого количества красного и обработанного мяса может увеличить риск рака, как и недостаточное потребление клетчатки.
Вес: Избыточный вес может увеличить риск рака, особенно у мужчин.
Низкая физическая активность: люди, проводящие много времени сидя или не имеющие физической активности, имеют повышенный риск.
Употребление алкоголя.
Курение.
Семейный анамнез.
Воспалительные заболевания кишечника – язвенный колит и болезнь Крона.
Диабет 2 типа.
