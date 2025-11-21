logo

Врачи назвали 6 симптомов рака толстой кишки: какие сигналы организму не следует игнорировать
НОВОСТИ

Врачи назвали 6 симптомов рака толстой кишки: какие сигналы организму не следует игнорировать

Врачи советуют не игнорировать эти симптомы – они могут указывать на рак толстой кишки

21 ноября 2025, 16:57
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Рак толстой кишки входит в топ-5 видов рака с высокой смертностью в Украине.

Врачи назвали 6 симптомов рака толстой кишки: какие сигналы организму не следует игнорировать

Рак. Иллюстративное фото

Врачи назвали шесть симптомов, которые могут указывать на развитие онкологического заболевания. А именно:

  • Запор или диарея, которые просто не дают комфорта

  • Тонкий, как карандаш, стул, который не возвращается к норме

  • Непонятная потеря веса

  • Постоянная усталость, несмотря на хороший сон

  • Кровь в туалете или на бумаге

  • Постоянное ощущение, будто кишечник не полностью опорожнялся.

Врачи отмечают, что появление этих симптомов не всегда означает наличие рака, однако угроза существует и ранняя диагностика может спасти жизнь.

Причины рака толстой кишки остаются неизвестными, однако некоторые факторы риска могут повысить вероятность развития заболевания. Среди таких врачи называют:

  • Возраст.

  • Диета – употребление большого количества красного и обработанного мяса может увеличить риск рака, как и недостаточное потребление клетчатки.

  • Вес: Избыточный вес может увеличить риск рака, особенно у мужчин.

  • Низкая физическая активность: люди, проводящие много времени сидя или не имеющие физической активности, имеют повышенный риск.

  • Употребление алкоголя.

  • Курение.

  • Семейный анамнез.

  • Воспалительные заболевания кишечника – язвенный колит и болезнь Крона.

  • Диабет 2 типа.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что чрезмерное потоотделение — гипергидроз — может быть следствием многих проблем со здоровьем. Врачи отметили, что чрезмерное потоотделение также может являться симптомом основной медицинской проблемы — а также некоторых видов рака. Рак крови, лимфома или лейкемия могут вызвать ужасную, проливную ночную потливость.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2136846/i-m-doctor-here-six-symptoms-colon-cancer-you-should-never-ignore
