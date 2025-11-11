Лікарі назвали причини пітливості: коли симптом може сигналізувати про рак

Надмірне потовиділення — гіпергідроз — може бути наслідком багатьох проблем зі здоров'ям. Деякі люди не можуть вести звичайне життя через цю проблему — приміром, руки пітніють настільки, що не можливо навіть тримати ручку чи намокає папір під час писання.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Потовиділення — це нормальна функція організму, яка допомагає регулювати температуру тіла, пише видання Daily mail. У кожної людини близько чотирьох мільйонів потових залоз, які розміщені по всій шкірі. Коли температура тіла підвищується, вони виділяють піт, який охолоджує тіло, випаровуючись. Інші потові залози під пахвами та в паху активізуються лише під час статевого дозрівання та виробляють густіший піт, що містить жирні кислоти та ліпіди, якими харчуються бактерії.

“Обидва набори залоз можуть бути активовані стресом, тривогою, фізичними вправами, теплом, гострою їжею та гормональними коливаннями. Але деякі люди від природи потіють більше, ніж інші — найімовірніше, тому, що вони генетично запрограмовані таким чином”, — пише видання.

Лікарі зазначили, що надмірне потовиділення також може бути симптомом основної медичної проблеми — і навіть деяких видів раку.

Найпоширенішою є гіперактивна щитоподібна залоза, при якій залоза у формі метелика на шиї виробляє занадто багато певного гормону. Це призводить до прискорення метаболізму організму, через що пацієнтам стає занадто жарко, а також до надмірного потовиділення. Інші симптоми включають незрозумілу втрату ваги, прискорене або нерегулярне серцебиття, підвищений артеріальний тиск і часте випорожнення.

Пітливість можуть спричинити обидві форми діабету — 1 та 2 типу. Це пояснюється тим, що рівень цукру в крові може пошкодити нерви, які контролюють потові залози.

Також надмірну пітливість викликають гормональні причини, особливо у жінок старше 40 років.

“Коливання рівня статевого гормону естрогену, пов'язані з менопаузою, роблять гіпоталамус — залозу в мозку, яка діє як термостат організму — більш чутливим, через що виникає відчуття перегріву тіла, хоча цього насправді немає. Це призводить до припливів та нічної пітливості”, — пише видання.

Надмірна пітливість також може сигналізувати про розвиток раку. Рак крові, лімфома або лейкемія можуть спричиняти “жахливу, проливну нічну пітливість”, оскільки вони викликають зміни в імунній системі, а також впливають на гіпоталамус.

Деякі запущені види раку простати, молочної залози, печінки та нирок також можуть спричинити надмірну пітливість.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про 7 ознак раку підшлункової залози.



