logo

BTC/USD

104370

ETH/USD

3530.87

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Врачи назвали причины потливости: когда симптом может сигнализировать о раке
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи назвали причины потливости: когда симптом может сигнализировать о раке

Развитие каких болезней вызывает чрезмерную потливость

11 ноября 2025, 14:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Чрезмерное потоотделение – гипергидроз – может быть следствием многих проблем со здоровьем. Некоторые люди не могут вести обычную жизнь из-за этой проблемы — например, руки потеют настолько, что невозможно даже держать ручку или намокает бумага во время писания.

Врачи назвали причины потливости: когда симптом может сигнализировать о раке

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Потоотделение – это нормальная функция организма, которая помогает регулировать температуру тела, пишет издание Daily mail. У каждого человека около четырех миллионов потовых желез, размещенных по всей коже. Когда температура тела повышается, они выделяют пот, которые охлаждают тело, испаряясь. Другие потовые железы под мышками и в паху активизируются только во время полового созревания и производят более густой пот, содержащий жирные кислоты и липиды, которыми питаются бактерии.

"Оба набора желез могут быть активированы стрессом, тревогой, физическими упражнениями, теплом, острой пищей и гормональными колебаниями. Но некоторые люди от природы потеют больше, чем другие — скорее всего потому, что они генетически запрограммированы таким образом", — пишет издание.

Врачи отметили, что чрезмерное потоотделение также может являться симптомом основной медицинской проблемы — а также некоторых видов рака.

Наиболее распространена гиперактивная щитовидная железа, при которой железа в форме бабочки на шее производит слишком много определенного гормона. Это приводит к ускорению метаболизма организма, поэтому пациентам становится слишком жарко, а также к чрезмерному потоотделению. Другие симптомы включают непонятную потерю веса, учащенное или нерегулярное сердцебиение, повышенное артериальное давление и частый стул.

Потливость могут вызвать обе формы диабета — 1 и 2 типа. Это объясняется тем, что уровень сахара в крови может повредить нервы, контролирующие потовые железы.

Также чрезмерную потливость вызывают гормональные причины, особенно у женщин старше 40 лет.

"Колебания уровня полового гормона эстрогена, связанные с менопаузой, делают гипоталамус — железу в мозге, которая действует как термостат организма — более чувствительным, из-за чего возникает ощущение перегрева тела, хотя этого действительно нет. Это приводит к приливам и ночной потливости", — пишет издание.

Чрезмерная потливость также может сигнализировать о развитии рака. Рак крови, лимфома или лейкемия могут вызвать ужасную, проливную ночную потливость, поскольку они вызывают изменения в иммунной системе, а также влияют на гипоталамус.

Некоторые запущенные виды рака простаты, молочной железы, печени и почек также могут привести к чрезмерной потливости.

Напомним: портал "Комментарии" писал о 7 признаках рака поджелудочной железы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15235079/Four-everyday-foods-spike-blood-sugar-just-handful-sweets-REAL-villains.html
Теги:

Новости

Все новости