Врачи назвали причины потливости: когда симптом может сигнализировать о раке

Чрезмерное потоотделение – гипергидроз – может быть следствием многих проблем со здоровьем. Некоторые люди не могут вести обычную жизнь из-за этой проблемы — например, руки потеют настолько, что невозможно даже держать ручку или намокает бумага во время писания.

Потоотделение – это нормальная функция организма, которая помогает регулировать температуру тела, пишет издание Daily mail. У каждого человека около четырех миллионов потовых желез, размещенных по всей коже. Когда температура тела повышается, они выделяют пот, которые охлаждают тело, испаряясь. Другие потовые железы под мышками и в паху активизируются только во время полового созревания и производят более густой пот, содержащий жирные кислоты и липиды, которыми питаются бактерии.

"Оба набора желез могут быть активированы стрессом, тревогой, физическими упражнениями, теплом, острой пищей и гормональными колебаниями. Но некоторые люди от природы потеют больше, чем другие — скорее всего потому, что они генетически запрограммированы таким образом", — пишет издание.

Врачи отметили, что чрезмерное потоотделение также может являться симптомом основной медицинской проблемы — а также некоторых видов рака.

Наиболее распространена гиперактивная щитовидная железа, при которой железа в форме бабочки на шее производит слишком много определенного гормона. Это приводит к ускорению метаболизма организма, поэтому пациентам становится слишком жарко, а также к чрезмерному потоотделению. Другие симптомы включают непонятную потерю веса, учащенное или нерегулярное сердцебиение, повышенное артериальное давление и частый стул.

Потливость могут вызвать обе формы диабета — 1 и 2 типа. Это объясняется тем, что уровень сахара в крови может повредить нервы, контролирующие потовые железы.

Также чрезмерную потливость вызывают гормональные причины, особенно у женщин старше 40 лет.

"Колебания уровня полового гормона эстрогена, связанные с менопаузой, делают гипоталамус — железу в мозге, которая действует как термостат организма — более чувствительным, из-за чего возникает ощущение перегрева тела, хотя этого действительно нет. Это приводит к приливам и ночной потливости", — пишет издание.

Чрезмерная потливость также может сигнализировать о развитии рака. Рак крови, лимфома или лейкемия могут вызвать ужасную, проливную ночную потливость, поскольку они вызывают изменения в иммунной системе, а также влияют на гипоталамус.

Некоторые запущенные виды рака простаты, молочной железы, печени и почек также могут привести к чрезмерной потливости.

