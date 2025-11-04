Лікарі назвали 7 ознак раку підшлункової залози: що не варто ігнорувати

Рак підшлункової залози — четверти за рівнем смертності. Поступається раку легень, товстої кишки та молочної залози.

Рак. Ілюстративне фото

У Cancer Research UK зазначають, що раннє виявлення захворювання є надзвичайно важливим. Однак рак підшлункової залози важко виявити, що значно знижує рівень виживання, пише видання Mirror. Лише 25% пацієнтів живуть рік або довше, і лише 5% доживають до 10-річної позначки після встановлення діагнозу. За даними експертів, загрозливий прогноз раку підшлункової залози зумовлений головним чином пізнім виявленням, причому захворювання часто вже досить прогресує на момент виявлення.

“Підшлункова залоза, компактний орган, розташований позаду шлунка та перед хребтом, виконує вирішальну функцію в розщепленні їжі в тонкому кишківнику”, — пише видання.

У Медичному університеті Південної Кароліни назвали сім основних симптомів раку підшлункової залози:

Жовтяниця

Світлий колір стільця

Темна сеча

Біль у середній або верхній частині живота та спини

Втрата ваги

Втома

Поганий апетит.

Експерти зазначають, що крім трьох перших, симптоми не є специфічними показниками, також можуть проявлятися на пізніх стадіях раку.

Щоб знизити ризик розвитку раку підшлункової, лікарі радять обмежити споживання алкоголю до не більше 14 одиниць на тиждень, відмовитися від куріння, зменшити споживання обробленого та червоного м’яса, а також підтримувати здорову вагу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лікарі радять пройти обстеження, якщо один поширений симптом триває понад три тижні. Тривалий кашель може сигналізувати про розвиток раку.



