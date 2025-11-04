Врачи назвали 7 признаков рака поджелудочной железы: что не следует игнорировать

Рак поджелудочной железы – четверти по уровню смертности. Уступает раку легких, толстой кишки и молочной железе.

Рак. Иллюстративное фото

В Cancer Research UK отмечают, что раннее выявление заболевания чрезвычайно важно. Однако рак поджелудочной железы затрудняется выявить, что значительно снижает уровень выживания, пишет издание Mirror. Только 25% пациентов живут год или дольше, и только 5% доживают до 10-летней отметки после установления диагноза. По данным экспертов, угрожающий прогноз рака поджелудочной железы обусловлен главным образом поздним обнаружением, причем заболевание часто уже достаточно прогрессирует на момент обнаружения.

"Поджелудочная железа, компактный орган, расположенный позади желудка и перед позвоночником, выполняет решающую функцию в расщеплении пищи в тонком кишечнике", — пишет издание.

В Медицинском университете Южной Каролины назвали семь основных симптомов рака поджелудочной железы:

Желтуха

Светлый цвет стула

Темная моча

Боль в средней или верхней части живота и спины

Потеря веса

Усталость

Плохой аппетит.

Эксперты отмечают, что кроме трех первых симптомы не являются специфическими показателями, также могут проявляться на поздних стадиях рака.

Чтобы снизить риск развития рака поджелудочной, врачи советуют ограничить потребление алкоголя до не более 14 единиц в неделю, отказаться от курения, снизить потребление обработанного и красного мяса, а также поддерживать здоровый вес.

