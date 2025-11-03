Поширений симптом, який триває понад три тижні, вказує на розвиток раку

Лікарі радять пройти обстеження, якщо один поширений симптом триває понад три тижні. Йдеться про кашель.

Кашель. Ілюстративне фото

Зазвичай кашель часто виникає при сезонних захворюваннях, такий як застуда, грип або Covid. Також, як пише видання Mirror, кашель може бути наслідком сінної лихоманки, алергії або впливу подразників, таких як пил чи дим. Однак кашель, який триває понад три тижні, називають потенційним симптомом раку легень.

Серед інших, характерних симптомів, називають наступні:

тривалий кашель, який посилюється,

інфекції грудної клітки, які постійно повертаються,

кашель з кров’ю,

біль або дискомфорт під час вдиху або кашлю,

постійна задишка,

постійна втома або брак енергії,

втрата апетиту або незрозуміла втрата ваги.

Менш поширеними симптомами раку легень лікарі називають:

зміни зовнішнього вигляду пальців, такі як їхнє збільшення або збільшення їх кінчиків (це називається “пальцевим клубочком”),

утруднене ковтання (дисфагія) або біль під час ковтання,

хрипи,

хрипкий голос,

набряк обличчя або шиї,

постійний біль у грудях або плечі.

При виявленні вказаних симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря та пройти необхідне обстеження.

