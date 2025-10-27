Вчені б'ють на сполох: поширені м'ясні продукти призводять до раку

Вчені закликають заборонити бекон і шинку — хімічні речовини, що використовуються в їх виробництві, пов'язали з понад 50 000 випадків раку кишківника.

М'ясні продукти. Ілюстративне фото

За даними вчених, до раку призводять нітрити — консерванти, що використовуються для збереження рожевого кольору та тривалого зберігання обробленого м’яса, пише видання Daily mail.

Міжнародне агентство з дослідження раку (МАДР) Всесвітньої організації охорони здоров'я 10 років тому класифікувало оброблене м'ясо як канцероген Групи 1, поставивши його в ту ж категорію ризику, що й тютюн та азбест.

“Експерти кажуть, що саме поєднання нітратів та методів обробки, що використовуються у виробництві такого м’яса, як бекон, шинка та ковбаси, утворює канцерогенні сполуки під час споживання”, — пише видання.

Зазначається, що нітрити пов'язують не лише з раком кишківника, але й з раком молочної залози та простати.

Вчені пояснюють, що можна знайти бекон та шинку без нітритів, однак це невеликий відсоток ринку. Майже весь бекон масового виробництва, що продається в супермаркетах, містить нітрити.

“Чинні рекомендації Національної служби охорони здоров'я (NHS) радять обмежити споживання обробленого м'яса до не більше 70 г на день — приблизно дві скибочки бекону. Однак Всесвітній фонд дослідження раку та Американський інститут дослідження раку рекомендують їсти дуже мало, або взагалі нічого”, — пише видання.

