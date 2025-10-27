Вчені б'ють на сполох: поширені м'ясні продукти призводять до раку

Рубрики
Вчені закликають заборонити бекон і шинку — хімічні речовини, що використовуються в їх виробництві, пов'язали з понад 50 000 випадків раку кишківника.
За даними вчених, до раку призводять нітрити — консерванти, що використовуються для збереження рожевого кольору та тривалого зберігання обробленого м’яса, пише видання Daily mail.
Міжнародне агентство з дослідження раку (МАДР) Всесвітньої організації охорони здоров'я 10 років тому класифікувало оброблене м'ясо як канцероген Групи 1, поставивши його в ту ж категорію ризику, що й тютюн та азбест.
Зазначається, що нітрити пов'язують не лише з раком кишківника, але й з раком молочної залози та простати.
Вчені пояснюють, що можна знайти бекон та шинку без нітритів, однак це невеликий відсоток ринку. Майже весь бекон масового виробництва, що продається в супермаркетах, містить нітрити.
