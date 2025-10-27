logo

Главная Новости Здоровье диета и питание Ученые бьют тревогу: распространенные мясные продукты приводят к раку
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые бьют тревогу: распространенные мясные продукты приводят к раку

Результаты исследований показали, что некоторые мясные продукты приводят к раку

27 октября 2025, 21:08
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ученые призывают запретить бекон и ветчину – используемые в их производстве химические вещества связали с более чем 50 000 случаев рака кишечника.

Ученые бьют тревогу: распространенные мясные продукты приводят к раку

Мясные продукты. Иллюстративное фото

По данным ученых, к раку приводят нитриты – консерванты, используемые для сохранения розового цвета и длительного хранения обработанного мяса, пишет издание Daily mail.

Международное агентство по исследованию рака (МАИР) Всемирной организации здравоохранения 10 лет назад классифицировало обработанное мясо как канцероген Группы 1, поставив его в ту же категорию риска, что табак и асбест.

"Эксперты говорят, что именно сочетание нитратов и обработки, используемых в производстве такого мяса, как бекон, ветчина и колбасы, образует канцерогенные соединения во время потребления", — пишет издание.

Отмечается, что нитриты связывают не только с раком кишечника, но и раком молочной железы и простаты.

Ученые объясняют, что можно найти бекон и ветчину без нитритов, однако это небольшой процент рынка. Почти весь продаваемый в супермаркетах бекон массового производства содержит нитриты.

"Действующие рекомендации Национальной службы здравоохранения (NHS) советуют ограничить потребление обработанного мяса до не более 70 г в день — примерно два ломтика бекона. Однако Всемирный фонд исследования рака и Американский институт исследования рака рекомендуют есть очень мало или вообще ничего", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что распространенное обезболивающее средство, которое принимают миллионы людей, может обладать свойствами борьбы с раком. Он может снизить риск рака матки, кишечника, легких и простаты.




Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15224175/experts-demand-bacon-BANNED-colon-bowel-cancer-nitrates.html
