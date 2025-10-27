Ученые бьют тревогу: распространенные мясные продукты приводят к раку

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ученые призывают запретить бекон и ветчину – используемые в их производстве химические вещества связали с более чем 50 000 случаев рака кишечника.
Мясные продукты. Иллюстративное фото
По данным ученых, к раку приводят нитриты – консерванты, используемые для сохранения розового цвета и длительного хранения обработанного мяса, пишет издание Daily mail.
Международное агентство по исследованию рака (МАИР) Всемирной организации здравоохранения 10 лет назад классифицировало обработанное мясо как канцероген Группы 1, поставив его в ту же категорию риска, что табак и асбест.
Отмечается, что нитриты связывают не только с раком кишечника, но и раком молочной железы и простаты.
Ученые объясняют, что можно найти бекон и ветчину без нитритов, однако это небольшой процент рынка. Почти весь продаваемый в супермаркетах бекон массового производства содержит нитриты.
