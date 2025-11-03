logo

BTC/USD

106979

ETH/USD

3634.57

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье онкология Распространенный симптом, который длится более трех недель, указывает на развитие рака
commentss НОВОСТИ Все новости

Распространенный симптом, который длится более трех недель, указывает на развитие рака

Какой распространенный симптом может сигнализировать о развитии рака легких

3 ноября 2025, 18:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Врачи советуют пройти обследование, если один распространенный симптом длится более трех недель. Речь идет о кашле.

Распространенный симптом, который длится более трех недель, указывает на развитие рака

Кашель. Иллюстративное фото

Обычно кашель часто возникает при сезонных заболеваниях, таких как простуда, грипп или Covid. Также, как пишет издание Mirror, кашель может являться следствием сенной лихорадки, аллергии или влияния раздражителей, таких как пыль или дым. Однако кашель, который длится более трех недель, называют потенциальным симптомом рака легких.

Среди других, характерных симптомов, называют следующие:

  • продолжающийся кашель, который усиливается,

  • постоянно возвращающиеся инфекции грудной клетки,

  • кашель с кровью,

  • боль или дискомфорт во время вдоха или кашля,

  • постоянная одышка,

  • постоянная усталость или нехватка энергии,

  • потеря аппетита или непонятная потеря веса.

Менее распространенными симптомами рака легких врачи называют:

  • изменения внешнего вида пальцев, такие как их увеличение или увеличение их кончиков (это называется "пальцевым клубочком"),

  • затрудненное глотание (дисфагия) или боль во время глотания,

  • хрипы,

  • хриплый голос,

  • отек лица или шеи,

  • постоянная боль в груди или плече.

При выявлении указанных симптомов следует немедленно обратиться к врачу и пройти необходимое обследование.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ученые призывают запретить бекон и ветчину — используемые в их производстве химические вещества связали с более чем 50 000 случаев рака кишечника. По данным ученых, к раку приводят нитриты — консерванты, используемые для сохранения розового цвета и длительного хранения обработанного мяса.

Эксперты говорят, что сочетание нитратов и методов обработки, используемых в производстве такого мяса, как бекон, ветчина и колбасы, образует канцерогенные соединения во время потребления.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/nhs-says-having-symptom-three-36179321
Теги:

Новости

Все новости