Распространенный симптом, который длится более трех недель, указывает на развитие рака

Врачи советуют пройти обследование, если один распространенный симптом длится более трех недель. Речь идет о кашле.

Обычно кашель часто возникает при сезонных заболеваниях, таких как простуда, грипп или Covid. Также, как пишет издание Mirror, кашель может являться следствием сенной лихорадки, аллергии или влияния раздражителей, таких как пыль или дым. Однако кашель, который длится более трех недель, называют потенциальным симптомом рака легких.

Среди других, характерных симптомов, называют следующие:

продолжающийся кашель, который усиливается,

постоянно возвращающиеся инфекции грудной клетки,

кашель с кровью,

боль или дискомфорт во время вдоха или кашля,

постоянная одышка,

постоянная усталость или нехватка энергии,

потеря аппетита или непонятная потеря веса.

Менее распространенными симптомами рака легких врачи называют:

изменения внешнего вида пальцев, такие как их увеличение или увеличение их кончиков (это называется "пальцевым клубочком"),

затрудненное глотание (дисфагия) или боль во время глотания,

хрипы,

хриплый голос,

отек лица или шеи,

постоянная боль в груди или плече.

При выявлении указанных симптомов следует немедленно обратиться к врачу и пройти необходимое обследование.

