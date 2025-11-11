Кількість хворих на рак в Україні шокує: від яких видів раку помирає найбільше українців

У ДУ “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” на офіційний запит порталу “Коментарі” повідомили дані щодо кількості онкохворих в Україні. Так, за статистичною інформацією, дані щодо захворюваності на злоякісні новоутворення в Україні за 2021–2024 роки становлять:

Рак. Фото портал "Коментарі"

2021 рік – 1 153 083 особи;

2022 рік – 1 149 478 осіб;

2023 рік – 1 197 980 осіб;

2024 рік – 1 284 298 осіб.

У Центрі повідомили, що найбільше смертей у 2021-2024 роках зареєстровано від раку трахеї, бронхів, легенів — 6276 випадків у 2024 році, на другому місці — рак молочної залози у жінок — 3694 випадки у 2024 році. У трійці “лідерів” рак ободової кишки — 3343 випадки у 2024 році.

Найчастіше в Україні виявляють рак шкіри — 13 635 випадків у 2024 році, трахеї, бронхів, легенів — 9144 випадки у 2024 році та передміхурової залози — 8659 випадків у 2024 році.

У Міністерстві охорони здоров'я на офіційний запит “Коментарів” повідомили, що в Україні щороку близько 140 тисяч українців дізнаються про онкодіагноз. Щоб виявити смертельну хворобу на ранніх стадіях в Україні діє Програма медичних гарантій (ПМГ), пріоритетним напрямком якої є рання діагностика онкозахворювань.

У міністерстві пояснили, що правила отримання медичної допомоги за ПМГ для всіх однакові. Доступ до більшості безоплатних послуг відкривається через декларацію з лікарем первинної медичної допомоги.

Безоплатні послуги, які може отримати пацієнт: діагностика, хімієтерапія при всіх видах онкології, радіологічне лікування усіх видів онкології, хірургія, ліки, інші медичні послуги.

До ПМГ, за даними МОЗ, входить шість досліджень, які дозволяють виявити онкологію на ранніх стадіях:

мамографія – обстеження молочних залоз;

гістероскопія – обстеження матки;

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) – обстеження стравоходу і шлунка;

колоноскопія – обстеження товстого кишківника;

цистоскопія – обстеження сечового міхура;

бронхоскопія – обстеження трахеї та бронхів.

“Під час проведення обстежень пацієнтам безоплатно гарантується: консультація лікаря, безпосередньо дослідження, аналіз і опис результатів, місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії тощо”, — повідомили в міністерстві.

У МОЗ повідомили, що онкохворі можуть отримати наступні пакети медичних послуг:

Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин;

Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям;

Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям;

Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах;

Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах.

