Кількість хворих на рак в Україні шокує: від яких видів раку помирає найбільше українців

У ДУ “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” на офіційний запит порталу “Коментарі” повідомили дані щодо кількості онкохворих в Україні. Так, за статистичною інформацією, дані щодо захворюваності на злоякісні новоутворення в Україні за 2021–2024 роки становлять:
2021 рік – 1 153 083 особи;
2022 рік – 1 149 478 осіб;
2023 рік – 1 197 980 осіб;
2024 рік – 1 284 298 осіб.
У Центрі повідомили, що найбільше смертей у 2021-2024 роках зареєстровано від раку трахеї, бронхів, легенів — 6276 випадків у 2024 році, на другому місці — рак молочної залози у жінок — 3694 випадки у 2024 році. У трійці “лідерів” рак ободової кишки — 3343 випадки у 2024 році.
Найчастіше в Україні виявляють рак шкіри — 13 635 випадків у 2024 році, трахеї, бронхів, легенів — 9144 випадки у 2024 році та передміхурової залози — 8659 випадків у 2024 році.
У Міністерстві охорони здоров'я на офіційний запит “Коментарів” повідомили, що в Україні щороку близько 140 тисяч українців дізнаються про онкодіагноз. Щоб виявити смертельну хворобу на ранніх стадіях в Україні діє Програма медичних гарантій (ПМГ), пріоритетним напрямком якої є рання діагностика онкозахворювань.
У міністерстві пояснили, що правила отримання медичної допомоги за ПМГ для всіх однакові. Доступ до більшості безоплатних послуг відкривається через декларацію з лікарем первинної медичної допомоги.
Безоплатні послуги, які може отримати пацієнт: діагностика, хімієтерапія при всіх видах онкології, радіологічне лікування усіх видів онкології, хірургія, ліки, інші медичні послуги.
До ПМГ, за даними МОЗ, входить шість досліджень, які дозволяють виявити онкологію на ранніх стадіях:
мамографія – обстеження молочних залоз;
гістероскопія – обстеження матки;
езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) – обстеження стравоходу і шлунка;
колоноскопія – обстеження товстого кишківника;
цистоскопія – обстеження сечового міхура;
бронхоскопія – обстеження трахеї та бронхів.
У МОЗ повідомили, що онкохворі можуть отримати наступні пакети медичних послуг:
Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин;
Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям;
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям;
Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах;
Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах.
