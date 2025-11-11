logo

BTC/USD

103461

ETH/USD

3481.74

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье онкология Количество больных раком в Украине шокирует: от каких видов рака умирает больше всего украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Количество больных раком в Украине шокирует: от каких видов рака умирает больше всего украинцев

Сколько случаев рака зарегистрировано в Украине: доступно ли онкобольным бесплатное лечение

11 ноября 2025, 17:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" по официальному запросу портала "Комментарии" сообщили данные о количестве онкобольных в Украине. Так, по статистической информации, данные о заболеваемости злокачественными новообразованиями в Украине за 2021-2024 годы составляют:

Количество больных раком в Украине шокирует: от каких видов рака умирает больше всего украинцев

Рак. Фото портал "Комментарии"

  • 2021 год – 1 153 083 человека;

  • 2022 год – 1 149 478 человек;

  • 2023 год – 1 197 980 человек;

  • 2024 год – 1 284 298 человек.

В Центре сообщили, что больше всего смертей в 2021-2024 годах зарегистрировано от рака трахеи, бронхов, легких – 6276 случаев в 2024 году, на втором месте – рак молочной железы у женщин – 3694 случая в 2024 году. В тройке "лидеров" рак ободочной кишки – 3343 случая в 2024 году.

Чаще всего в Украине выявляют рак кожи – 13 635 случаев в 2024 году, трахеи, бронхов, легких – 9144 случая в 2024 году и предстательной железы – 8659 случаев в 2024 году.

Количество больных раком в Украине шокирует: от каких видов рака умирает больше всего украинцев - фото 2

В Министерстве здравоохранения на официальный запрос "Комментариев" сообщили, что в Украине ежегодно около 140 тысяч украинцев узнают онкодиагноз. Чтобы выявить смертельную болезнь на ранних стадиях в Украине, действует Программа медицинских гарантий (ПМГ), приоритетным направлением которой является ранняя диагностика онкозаболеваний.

В министерстве объяснили, что правила получения медицинской помощи по ПМГ для всех одинаковы. Доступ к большинству бесплатных услуг открывается через декларацию с врачом первичной медицинской помощи.

Бесплатные услуги, которые может получить пациент: диагностика, химиотерапия при всех видах онкологии, радиологическое лечение всех видов онкологии, хирургия, лекарства, другие медицинские услуги.

В ПМГ, по данным Минздрава, входит шесть исследований, позволяющих выявить онкологию на ранних стадиях:

  • маммография – обследование молочных желез;

  • гистероскопия – обследование матки;

  • эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) – обследование пищевода и желудка;

  • колоноскопия – обследование толстого кишечника;

  • цистоскопия – обследование мочевого пузыря;

  • бронхоскопия – обследование трахеи и бронхов.

"При проведении обследований пациентам бесплатно гарантируется: консультация врача, непосредственно исследование, анализ и описание результатов, местная или общая анестезия во время проведения гистероскопии, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии и цистоскопии", — сообщили в министерстве.

В Минздраве сообщили, что онкобольные могут получить следующие пакеты медицинских услуг:

  • Лечение взрослых и детей методом трансплантации гемопоэтических стволовых клеток;

  • Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям;

  • Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям;

  • лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях;

  • Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях.

Напомним, портал "Комментарии" писал, который распространенный симптом, который длится более трех недель, указывает на развитие рака.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости