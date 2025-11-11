Количество больных раком в Украине шокирует: от каких видов рака умирает больше всего украинцев

В ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" по официальному запросу портала "Комментарии" сообщили данные о количестве онкобольных в Украине. Так, по статистической информации, данные о заболеваемости злокачественными новообразованиями в Украине за 2021-2024 годы составляют:

Рак. Фото портал "Комментарии"

2021 год – 1 153 083 человека;

2022 год – 1 149 478 человек;

2023 год – 1 197 980 человек;

2024 год – 1 284 298 человек.

В Центре сообщили, что больше всего смертей в 2021-2024 годах зарегистрировано от рака трахеи, бронхов, легких – 6276 случаев в 2024 году, на втором месте – рак молочной железы у женщин – 3694 случая в 2024 году. В тройке "лидеров" рак ободочной кишки – 3343 случая в 2024 году.

Чаще всего в Украине выявляют рак кожи – 13 635 случаев в 2024 году, трахеи, бронхов, легких – 9144 случая в 2024 году и предстательной железы – 8659 случаев в 2024 году.

В Министерстве здравоохранения на официальный запрос "Комментариев" сообщили, что в Украине ежегодно около 140 тысяч украинцев узнают онкодиагноз. Чтобы выявить смертельную болезнь на ранних стадиях в Украине, действует Программа медицинских гарантий (ПМГ), приоритетным направлением которой является ранняя диагностика онкозаболеваний.

В министерстве объяснили, что правила получения медицинской помощи по ПМГ для всех одинаковы. Доступ к большинству бесплатных услуг открывается через декларацию с врачом первичной медицинской помощи.

Бесплатные услуги, которые может получить пациент: диагностика, химиотерапия при всех видах онкологии, радиологическое лечение всех видов онкологии, хирургия, лекарства, другие медицинские услуги.

В ПМГ, по данным Минздрава, входит шесть исследований, позволяющих выявить онкологию на ранних стадиях:

маммография – обследование молочных желез;

гистероскопия – обследование матки;

эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) – обследование пищевода и желудка;

колоноскопия – обследование толстого кишечника;

цистоскопия – обследование мочевого пузыря;

бронхоскопия – обследование трахеи и бронхов.

"При проведении обследований пациентам бесплатно гарантируется: консультация врача, непосредственно исследование, анализ и описание результатов, местная или общая анестезия во время проведения гистероскопии, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии и цистоскопии", — сообщили в министерстве.

В Минздраве сообщили, что онкобольные могут получить следующие пакеты медицинских услуг:

Лечение взрослых и детей методом трансплантации гемопоэтических стволовых клеток;

Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям;

Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям;

лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях;

Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях.

