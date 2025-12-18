Вчені нарешті з’ясували, що гірше: захворіти на COVID-19 чи отримати вакцину

Дискусії навколо вакцинації проти коронавірусу не вщухають уже понад п’ять років, від моменту, коли світ зіткнувся з пандемією, що забрала мільйони життів. Ключове питання залишалося незмінним, що несе більший ризик для здоров’я — саме захворювання чи щеплення? Нове масштабне дослідження Стенфордського медичного університету дало чітку і науково обґрунтовану відповідь.

Вакцина проти коронавірусу.

Команда дослідників зі Стенфорда проаналізувала випадки міокардиту, який іноді фіксували після застосування мРНК-вакцин проти COVID-19. Деякі з цих випадків призводили до госпіталізації, а в поодиноких ситуаціях до важких ускладнень. Вчені змогли вперше детально описати біологічний механізм, за якого вакцина у невеликої частки людей може запускати двоетапну імунну реакцію. Вона активує специфічні імунні клітини, які спричиняють запалення та тимчасове ушкодження клітин серцевого м’яза.

За даними дослідження, вакцинний міокардит є рідкісним явищем. Він виникає приблизно у 1 з 140 тисяч людей після першої дози вакцини проти коронавірусу та у 1 з 32 тисяч, після другої. Найвищий ризик спостерігається серед чоловіків до 30 років — близько 1 випадку на 16 750 вакцинованих.

"Це не серцевий напад у традиційному розумінні. Немає закупорки кровоносних судин, як це трапляється при більшості звичайних серцевих нападів. Коли симптоми легкі, а запалення не спричинило структурних пошкоджень серця, ми просто спостерігаємо за цими пацієнтами, щоб переконатися, що вони одужують", — пояснює директор Стенфордського інституту серцево-судинних досліджень доктор медичних наук Джозеф Ву.

Симптоми зазвичай з’являються протягом 1-3 днів після щеплення та включають біль у грудях, задишку, серцебиття й підвищену температуру. У більшості випадків пацієнти швидко одужують і повністю відновлюють функцію серця.

Ключовий висновок дослідження полягає в порівнянні ризиків. За словами Ву, коронавірус в 10 разів частіше викликає міокардит, ніж мРНК-вакцина проти нього. І це лише один з багатьох ризиків, пов’язаних із коронавірусом. COVID-19 також може спричиняти тривалі ураження легень, нервової системи, судин, підвищувати ризик інсультів і серцевих нападів, а в тяжких випадках призводити до смерті.

"мРНК-вакцини виконали величезну роботу у пом’якшенні пандемії COVID. Без цих вакцин більше людей захворіло б, більше людей мали б тяжкі наслідки та більше людей померло б", — стверджує Ву.

Дослідники не заперечують, що як і будь-яке медичне втручання, вакцинація може мати побічні ефекти. Проте вони наголошують, що користь від щеплень значно переважає потенційні ризики.

