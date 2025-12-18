Ученые наконец-то выяснили, что хуже: заболеть COVID-19 или получить вакцину

Дискуссии вокруг вакцинации против коронавируса не утихают уже более пяти лет, с момента, когда мир столкнулся с пандемией, унесшей миллионы жизней. Ключевой вопрос оставался неизменным, что несет больший риск для здоровья – заболевание или прививка? Новое масштабное исследование Стэнфордского медицинского университета дало четкий и научно обоснованный ответ.

Вакцина против коронавируса. Фото из открытых источников

Команда исследователей из Стэнфорда проанализировала случаи миокардита, который иногда фиксировали после применения мРНК-вакцин против COVID-19. Некоторые из этих случаев приводили к госпитализации, а в единичных ситуациях к тяжелым осложнениям. Ученые смогли впервые подробно описать биологический механизм, при котором вакцина у небольшой доли людей может запускать двухэтапную иммунную реакцию. Она активирует специфические иммунные клетки, вызывающие воспаление и временное повреждение клеток сердечной мышцы.

По данным исследования, вакцинный миокардит является редким явлением. Он возникает примерно у 1 из 140 тысяч человек после первой дозы вакцины против коронавируса и у 1 из 32 тысяч после второй. Самый высокий риск наблюдается среди мужчин до 30 лет – около 1 случая на 16 750 вакцинированных.

"Это не сердечный приступ в традиционном понимании. Нет закупорки кровеносных сосудов, как это случается при большинстве обычных сердечных приступов. Когда симптомы легкие, а воспаление не повлекло за собой структурных повреждений сердца, мы просто наблюдаем за этими пациентами, чтобы убедиться, что они выздоравливают", — объясняет директор Стэнфордского института сердечно-сосудистых исследований доктор медицинских наук Джозеф Ву.

Симптомы обычно появляются в течение 1-3 дней после прививки и включают боль в груди, одышку, сердцебиение и повышенную температуру. В большинстве случаев пациенты быстро поправляются и полностью восстанавливают функцию сердца.

Ключевой вывод исследования состоит в сравнении рисков. По словам Ву, коронавирус в 10 раз чаще вызывает миокардит, чем мРНК-вакцина против него. И это лишь один из многих рисков, связанных с коронавирусом. COVID-19 также может вызвать длительные поражения легких, нервной системы, сосудов, повышать риск инсультов и сердечных приступов, а в тяжелых случаях приводить к смерти.

"мРНК-вакцины проделали огромную работу по смягчению пандемии COVID. Без этих вакцин больше людей заболело бы, больше людей имели бы тяжелые последствия и больше людей умерло бы", — утверждает Ву.

Исследователи не отрицают, что, как и любое медицинское вмешательство, вакцинация может иметь побочные эффекты. Однако они подчеркивают, что польза от прививок значительно превосходит потенциальные риски.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как отличить грипп от коронавируса. Врач назвал точный способ.

Также "Комментарии" писали, что вакцина против COVID-19 оказывает неожиданный побочный эффект на здоровье.