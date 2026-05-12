Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування У Львові виявили хантавірус: що відомо про двох інфікованих людей
У Львові виявили хантавірус: що відомо про двох інфікованих людей

Медики розповіли про симптоми хантавірусу та ситуацію в Україні.

12 травня 2026, 12:30
Slava Kot

У Львові зафіксували два випадки хантавірусної інфекції. Пацієнтів лікували ще взимку 2025-2026 років у Львівській обласній інфекційній лікарні. Наразі їх уже виписали додому, а нових випадків захворювання медики не фіксують.

Лікар у костюмі індивідуального захисту. Фото: Reuters/Hannah McKay

Про випадки зараження хантавірусом у Львові повідомив лікар Сергій Федоренко. За його словами, обидва пацієнти пройшли повну діагностику та лікування, після чого їхній стан стабілізувався. Медики наголошують, що ситуація перебуває під контролем.

"Було двоє хворих. Вони пройшли діагностику та лікування", — сказав Федоренко.

Останніми тижнями тема хантавірусу активно обговорюється через спалах захворювання на борту судна MV Hondius, де перебували й українці. Водночас у львівській інфекційній лікарні уточнили, що жоден із пасажирів цього лайнера до них не звертався.

Напередодні також стало відомо про два випадки хантавірусу в Хмельницькому. За словами лікарів, пацієнти перенесли хворобу у стані середньої тяжкості та успішно одужали.

Хантавіруси — це група вірусів, які зазвичай передаються через гризунів або контакт з їхніми біологічними виділеннями. У більшості випадків вірус не передається від людини до людини. Інфекція може викликати серйозні ураження організму, зокрема хантавірусний легеневий синдром або геморагічну лихоманку з нирковим синдромом. Серед ранніх симптомів лікарі називають підвищену температуру, втому, м’язовий біль та слабкість. У тяжчих випадках можуть виникати сильний головний біль, нудота, біль у спині та проблеми із зором.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи може хантавірус стати новою пандемією, як коронавірус. У ВООЗ зробили заяву.

Також "Коментарі" писали про симптоми хантавірусу.



Джерело: https://zahid.espreso.tv/zdorovya-u-lvivskiy-infektsiyniy-likarni-zaraz-nemae-khvorikh-na-khantavirus-ale-buli-vzimku
